Fenómeno mundial

Tras el éxito de la película, llegan los juguetes de "KPop Demon Hunters"

De la mano de Mattel y Hasbro, Netflix producirá juguetes, coleccionables, juegos y productos de rol basados en la película que sigue a un exitoso trío femenino de K-pop que da grandes conciertos mientras intenta salvar al mundo de fuerzas siniestras. Los primeros productos de esta colaboración saldrán a la venta en 2026.