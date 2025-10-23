Tras el éxito de la película, llegan los juguetes de "KPop Demon Hunters"

Netflix anunció una sociedad con Mattel y Hasbro para convertir su exitosa película animada “KPop Demon Hunters” en juguetes, profundizando así una apuesta por productos de consumo que podría ayudar a diversificar sus ingresos.
De la mano de Mattel y Hasbro, Netflix producirá juguetes, coleccionables, juegos y productos de rol basados en la película que sigue a un exitoso trío femenino de K-pop que da grandes conciertos mientras intenta salvar al mundo de fuerzas siniestras. Los primeros productos de esta colaboración saldrán a la venta en 2026.
Netflix anunció una sociedad con Mattel y Hasbro para convertir su exitosa película animada “KPop Demon Hunters” en juguetes, profundizando así una apuesta por productos de consumo que podría ayudar a diversificar sus ingresos.
La asociación, anunciada el martes, producirá juguetes, coleccionables, juegos y productos de rol basados en la película que sigue a un exitoso trío femenino de K-pop que da grandes conciertos mientras intenta salvar al mundo de fuerzas siniestras. Los primeros productos de esta colaboración saldrán a la venta el próximo año.
Desde su estreno en junio, “KPop Demon Hunters” ha superado los 325 millones de visualizaciones, convirtiéndose en la película original más vista de Netflix.
Su banda sonora ha recibido la certificación de platino y el sencillo revelación “Golden” alcanzó el puesto número 1 en el Billboard Hot 100. La película también ha generado un flujo constante de cosplay y desafíos de baile en las redes sociales.
Al convertirla en juguetes, Netflix apuesta a que películas más pequeñas, que no forman parte de franquicias, pueden convertirse en propiedad intelectual lucrativa. La compañía ya ofrece ropa, accesorios y coleccionables de “KPop Demon Hunters” a través de su tienda en línea.
El servicio de streaming también ofrece juguetes basados en otras franquicias exitosas, como “Stranger Things”, y ha invertido fuertemente en juegos móviles y experiencias inmersivas derivadas de su contenido original para diversificar sus ingresos más allá de las suscripciones.
Otras compañías de medios, como Walt Disney, han recurrido a los juguetes para convertir éxitos inesperados como “Frozen” en grandes franquicias que generan un flujo constante de ingresos.
Las acciones de Mattel cerraron la jornada regular con un alza del 2,5 %, ya que el acuerdo le brinda a la compañía otra oportunidad de aprovechar un fenómeno de entretenimiento global, como lo hizo con “Barbie”.
Mattel desarrollará y comercializará una línea global de productos de “KPop Demon Hunters” a partir de 2026, que incluirá muñecas, figuras de acción, accesorios, coleccionables y sets de juego.
Su CEO, Ynon Kreiz, calificó el acuerdo como “una situación en la que ambas compañías ganan” en una entrevista con Reuters. “Esto es especialmente emocionante dada la escala y el atractivo de esta nueva franquicia.”
Kreiz dijo que Mattel estaba acelerando el desarrollo de los productos debido a la fuerte demanda esperada y que agilizaría los envíos. “Haremos todo lo posible para satisfacer la demanda”, afirmó.
La compañía también reportó resultados del tercer trimestre el martes, con ventas y ganancias por debajo de las estimaciones debido a la débil demanda en Norteamérica en medio de la incertidumbre económica.
Por su parte, la línea de Hasbro derivada de la colaboración con Netflix incluirá peluches con funciones especiales, productos electrónicos para jóvenes y artículos de juego de rol, siendo el primer lanzamiento una edición de “MONOPOLY Deal: KPop Demon Hunters”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.