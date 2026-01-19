Brooklyn Beckham estalló contra David y Victoria: acusa manipulación mediática y rompe su silencio familiar

El hijo mayor de David y Victoria Beckham publicó un extenso mensaje en redes sociales en el que expone, con detalles inéditos, las tensiones que mantiene con sus padres. En su relato, asegura que la familia priorizó la imagen pública sobre los vínculos personales y revela momentos que, según él, marcaron el distanciamiento con sus padres y la negativa a buscar una reconciliación.
Tensión familiar expuesta en redes
Brooklyn Peltz Beckham, de 26 años, decidió hablar con franqueza este lunes a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una larga serie de mensajes que volvieron a poner en el centro mediático la relación con sus padres, David y Victoria Beckham. Según su versión, tras años intentando mantener la controversia fuera de la atención pública, las filtraciones y comentarios “desde dentro” lo llevaron a “decir la verdad” desde su propia voz.
En ese contexto, Brooklyn afirmó tajantemente que no desea reconciliarse con su familia de origen y afirmó que no se siente controlado por su esposa, como se había especulado, sino que actualmente vive una etapa de mayor tranquilidad personal desde que tomó distancia.
Entre los episodios mencionados está la controversia alrededor de la boda que él contrajo con la actriz Nicola Peltz en 2022. REUTERS/Andrew Kelly
Acusaciones sobre la familia y la prensa
En su comunicado, Brooklyn sostuvo que, a lo largo de su vida, sus padres han controlado la narrativa familiar en los medios de comunicación, favoreciendo lo que él califica como “relaciones performativas” y haciendo énfasis en la construcción de una imagen pública. Según su relato, esta dinámica llegó a tensar severamente los vínculos familiares.
Entre los episodios mencionados está la controversia alrededor de la boda que él contrajo con la actriz Nicola Peltz en 2022: Brooklyn aseguró que su madre canceló el diseño del vestido de la novia en el último momento, generando incomodidad y complicaciones para la pareja.
Asimismo, afirmó que sus padres intentaron sabotear su relación e incluso lo presionaron para que cediera derechos de su nombre con fines comerciales, una acusación que forma parte del extenso mensaje publicado.
Distanciamiento y comunicaciones legales
Además de criticar la exposición pública de su vida privada, Brooklyn Beckham habría solicitado formalmente que cualquier contacto con su familia se haga únicamente a través de abogados, lo que refleja la profundidad del distanciamiento entre las partes. Esta medida fue adoptada en medio de un intercambio de cartas entre equipos legales que, según informes internacionales, busca delimitar aún más la comunicación directa entre él y sus padres.
La postura de Brooklyn también incluyó detalles sobre gestos de rechazo familiar en ocasiones como el 50° cumpleaños de su padre, al que según él no fueron bienvenidos en circunstancias personales fuera de eventos públicos.
La seguidilla de Instagram Stories que publicó Brooklyn.
Reacciones cruzadas y posiciones encontradas
Hasta el momento, David y Victoria Beckham no han ofrecido una respuesta pública directa al mensaje de su hijo, aunque fuentes cercanas a la familia han indicado que ellos se sienten afectados por la situación y todavía mantienen la esperanza de una reconciliación.
Este episodio no es el primero que expone las tensiones dentro de una familia famosa por su presencia mediática. A lo largo de los últimos meses, varios medios han documentado el distanciamiento entre Brooklyn y sus padres, aunque sin una declaración tan extensa o directa como la publicada recientemente.
El mensaje de Brooklyn Beckham marca un punto de inflexión en una controversia que ha sido observada de cerca por la prensa internacional. Más allá de los detalles personales, el conflicto pone en foco la tensión entre la vida privada y la construcción pública de las figuras mediáticas, así como el impacto que esa exposición puede tener en las relaciones familiares. La historia sigue abierta y con las miradas puestas en la posible evolución de este distanciamiento.