La tensión entre David Beckham y su hijo Brooklyn llega al ámbito legal

La interna familiar sumó este viernes un nuevo y delicado capítulo: el exfutbolista atraviesa un fuerte conflicto con su hijo mayor Beckham, quien habría exigido que cualquier contacto se realice exclusivamente a través de su abogado.

La decisión profundiza el distanciamiento y vuelve a colocar a la familia Beckham en el centro de la escena mediática internacional.
La relación entre David Beckham y Brooklyn atraviesa su momento más tenso. En los últimos meses, el vínculo se habría deteriorado a partir de diferencias personales y familiares que nunca lograron resolverse puertas adentro.

La situación escaló en las últimas horas cuando trascendió que Brooklyn decidió dar un paso formal y pidió que cualquier comunicación con su padre sea canalizada por vía legal, marcando un quiebre inédito en una familia históricamente asociada a la unidad y la exposición pública controlada.

El pedido que encendió las alarmas

De acuerdo a la información difundida este 9 de enero, Brooklyn Beckham envió una carta formal exigiendo que cualquier contacto futuro se realizara únicamente a través de sus respectivos bufetes de abogados y prohibió que lo mencionaran o etiquetaran en redes sociales.

La ruptura abarca tanto la vida personal como la interacción digital. Desde entonces, el mayor de los hijos bloqueó a sus padres y hermanos menores en redes sociales, y la comunicación quedó restringida a intercambios estrictamente formales entre Schillings (por parte de Brooklyn) y Harbottle & Lewis (por parte de los Beckham), detalló el medio británico. Además, pidió que sus progenitores evitaran toda mención pública vinculada a su vida y la de Nicola Peltz Beckham, su esposa.

Brooklyn Peltz Beckham and Nicola Peltz Beckham pose at the Met Gala, an annual fundraising gala held for the benefit of the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute with this year's theme "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty", in New York City, New York, U.S., May 1, 2023. REUTERS/Andrew KellyBrooklyn Peltz Beckham y Nicola Peltz Beckham. REUTERS/Andrew Kelly

Silencios, versiones y un trasfondo complejo

Hasta el momento, ninguno de los protagonistas hizo declaraciones públicas directas sobre el conflicto. Sin embargo, medios internacionales señalan que el distanciamiento no sería reciente y que se arrastra desde hace tiempo, con episodios de desencuentros en eventos familiares y diferencias en torno a decisiones personales de Brooklyn.

El conflicto también repercute en el resto del clan Beckham, históricamente muy unido, y genera especulaciones sobre el rol de terceros y el impacto que esta disputa puede tener en la imagen pública de una de las familias más famosas del mundo.

Sir David Beckham, walks with his wife Lady Victoria, after he was made a Knight Bachelor at an investiture ceremony at Windsor Castle, Berkshire. November 4, 2025. Andrew Matthews/Pool via REUTERSBrooklyn Beckham tiene bloqueados a sus padres y hermanos de redes sociales. Andrew Matthews/Pool via REUTERS

Impacto mediático y mirada pública

El enfrentamiento no pasó desapercibido en la prensa internacional, que sigue de cerca cada movimiento del exjugador del Manchester United y del Real Madrid. Para muchos analistas, el caso expone las dificultades de gestionar conflictos privados cuando se vive bajo una constante exposición mediática.

La exigencia de Brooklyn Beckham de comunicarse con su padre únicamente a través de abogados marca un punto de inflexión en una relación que supo ser ejemplo de cercanía familiar. Mientras el silencio domina a los protagonistas, el conflicto deja abierta una pregunta incómoda: ¿podrá recomponerse el vínculo o el distanciamiento ya es definitivo?

