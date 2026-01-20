Avanza la causa

Quién es “El Tío”, el acusado clave en el triple crimen de Florencio Varela

La Justicia federal procesó a tres imputados y sostuvo que los asesinatos fueron planificados, con roles definidos dentro de una organización que privó de la libertad y luego mató a las tres jóvenes desaparecidas en septiembre de 2025.