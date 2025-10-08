Narcofemicidio

Triple crimen en Florencio Varela: la acusada reveló que las víctimas robaron 30 kilos de cocaína

Celeste Guerrero, una de las detenidas, declaró que Brenda y Morena participaron del robo de droga que desató el crimen. También contó cómo fueron asesinadas y quién dio las órdenes. Su testimonio describe una red criminal transnacional con jerarquías y videollamadas en vivo.