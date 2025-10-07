Video clave: Pequeño J y Lara fueron captados caminando juntos días antes del triple crimen
Una cámara de seguridad registró a Tony Janzen Valverde Victoriano con Lara Gutiérrez el 6 de septiembre en Flores. La imagen refuerza la hipótesis de que el acusado y al menos una de las víctimas se conocían antes de los homicidios en Florencio Varela.
Una cámara de seguridad captó a Lara y “Pequeño J” caminando por Flores el 6 de septiembre.
El avance de la investigación por el triple crimen de Florencio Varela sumó un elemento revelador. Se difundió este martes un video de una cámara de seguridad ubicada en avenida Rivadavia, en el barrio porteño de Flores, que muestra a Tony Janzen Valverde Victoriano —alias Pequeño J— caminando junto a Lara Gutiérrez el pasado 6 de septiembre.
Ambos aparecen acompañados por otras dos personas: un hombre y una mujer. El registro corresponde a las inmediaciones de un local de comida rápida, y sería una prueba contundente del vínculo previo entre el acusado y la joven de 15 años.
"Pequeño J" tras ser detenido.
Aún no incorporado a la causa
Según se pudo conocer, el video no fue incorporado formalmente a la causa judicial. Sin embargo, su existencia refuerza las declaraciones que ya habían indicado que Pequeño J conocía a Lara y a otras víctimas del crimen, cuyas mutilaciones y entierro en una casa de Florencio Varela provocaron conmoción nacional.
El acusado permanece detenido en Perú, donde fue capturado tras una orden de búsqueda internacional. La Justicia argentina ya solicitó su extradición.
"Pequeño J" está acusado por homicidio agravado.
Un caso que no deja de escalar
El video se suma a una serie de evidencias y testimonios que complican la situación judicial de Pequeño J. En su momento, una testigo clave ya había declarado que Lara y el presunto líder narco se conocieron en una fiesta en 2024. El caso, que involucra a menores de edad y una posible red de explotación, continúa generando impacto y presión sobre la Justicia y los organismos internacionales.
