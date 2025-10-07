Avances judiciales

Video clave: Pequeño J y Lara fueron captados caminando juntos días antes del triple crimen

Una cámara de seguridad registró a Tony Janzen Valverde Victoriano con Lara Gutiérrez el 6 de septiembre en Flores. La imagen refuerza la hipótesis de que el acusado y al menos una de las víctimas se conocían antes de los homicidios en Florencio Varela.