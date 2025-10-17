"Soy totalmente inocente": declaró el acusado de cavar los pozos en Florencio Varela
Ariel Giménez, de 29 años, negó haber estado en la casa donde aparecieron los cuerpos enterrados. Aseguró que solo obedecía órdenes de Miguel Villanueva y pidió que se revise una cámara de seguridad municipal.
Ariel Giménez, uno de los detenidos, dijo que nunca estuvo en la casa de Chañar 702.
Ariel Giménez, el joven acusado de haber cavado los pozos donde se hallaron los cuerpos del triple crimen de Florencio Varela, se presentó ante el fiscal Adrián Arribas y declaró que no estuvo en el domicilio el día del hecho. "Soy totalmente inocente del hecho que se me imputa", dijo.
El testimonio fue tomado como parte de la causa que investiga un crimen con sello narco, donde las víctimas aparecieron enterradas en una vivienda ubicada sobre la calle Chañar al 700, en el conurbano bonaerense. Giménez afirmó que el viernes 19 de septiembre no se encontraba en ese lugar.
“Ese día estuve en la casa de Gabriela”
En su declaración, Giménez indicó: “Claramente no estuve en esa casa. Ese día estuve en lo de Gabriela, casi toda la noche”, y pidió al fiscal que se revisen las imágenes de una cámara de seguridad de la Municipalidad ubicada frente al domicilio donde se cometió el crimen.
Según el documento al que accedió la agencia Noticias Argentinas, el acusado aseguró no haber tenido conocimiento de lo que sucedía en la vivienda ni participación en los homicidios.
Las tres víctimas fueron vistas por última vez en La Tablada al subir a una Chevrolet blanca.
Apuntó contra Villanueva y describió los pozos
Giménez explicó que las palas eran nuevas y que se las dio Miguel Ángel Villanueva, quien le indicó cómo trabajar. “Me dijo que tire la tierra ahí arriba del pozo ya tapado”, relató, y agregó que le pareció como si “hubiesen sacado un tanque de agua”.
“Villanueva me dijo que no hacía el pozo porque tenía el dedo cortado”, concluyó, en un intento por justificar su rol como subordinado. Su relato apunta a despegarse de la autoría del crimen y ubica a Villanueva como presunto coordinador del enterramiento.
"Pequeño J" tras ser detenido.
Silencio de los otros dos detenidos
Mientras Giménez declaró por varias horas, los otros dos sospechosos clave en la causa se negaron a comparecer ante el fiscal. Matías Agustín Ozorio, señalado como colaborador del supuesto autor intelectual “Pequeño J”, y el propio Villanueva, evitaron hacer uso de su derecho a declarar.
La causa sigue su curso con un expediente que crece día a día y en el que los vínculos entre las víctimas y los detenidos podrían revelar una trama más profunda vinculada al narcotráfico, con ramificaciones en distintos puntos del conurbano.
El triple crimen de Florencio Varela mantiene a la justicia bonaerense bajo presión. Mientras algunos de los acusados callan, otros intentan despegarse de la escena. Las pruebas tecnológicas y periciales serán clave para determinar si Ariel Giménez dice la verdad o si su relato es parte de una estrategia judicial.
