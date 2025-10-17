Triple crimen

"Soy totalmente inocente": declaró el acusado de cavar los pozos en Florencio Varela

Ariel Giménez, de 29 años, negó haber estado en la casa donde aparecieron los cuerpos enterrados. Aseguró que solo obedecía órdenes de Miguel Villanueva y pidió que se revise una cámara de seguridad municipal.