Homicidio en ocasión de robo: la PDI detuvo a dos hombres por el crimen de Carlos Cejas

La Policía de Investigaciones dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, detuvo a los presuntos autores del Homicidio de Carlos Darío Cejas Alias Chiche.
La Policía de Investigaciones detuvo a dos hombres acusados del homicidio de Carlos Darío “Chiche” Cejas, ocurrido el 16 de enero en Tostado. La causa es investigada como robo seguido de muerte.
Efectivos del Departamento Operativo Región 5, Distrito Tostado, tras una ardua investigación logró identificar ambos sospechosos del homicidio en ocasión de robo en fecha 16 de Enero de 2026 en la ciudad de Tostado.
El Personal de PDI bajo las directivas de la Fiscal Dra. Shirli Tomasso allanó y procedió a la detención de A. F.P de 27 años alias la masa y H.F.R de 29 años alias el Cheto, también secuestro elementos de interés para la causa.
El hecho ocurrió el viernes 16. Carlos Darío Cejas, de 75 años, peluquero, domiciliado calle Silvestre Begnis 1583 de Tostado, fue encontrado sin vida en la propiedad, aproximadamente a las 20 en virtud de un llamado telefónico de un vecino al 911. No se constató aberturas forzadas.
El médico que concurrió al lugar constató que la víctima presentaba golpes en su cabeza por lo que al considerar que se trataba de una muerte violenta, aconsejó la realización de la autopsia, la que fue ordenada por la fiscal que dirige la investigación, Shirli Tomasso.
Y se llevó a cabo en la ciudad de Santa Fe. En el domicilio de la víctima por ahora se advirtió la faltante de su teléfono celular y la billetera por lo que se supone prima facie que se trataría de un hecho de homicidio en ocasión de robo.