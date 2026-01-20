Tostado

Homicidio en ocasión de robo: la PDI detuvo a dos hombres por el crimen de Carlos Cejas

La Policía de Investigaciones detuvo a dos hombres acusados del homicidio de Carlos Darío “Chiche” Cejas, ocurrido el 16 de enero en Tostado. La causa es investigada como robo seguido de muerte.