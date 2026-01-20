Verano 2026

Más de 8.000 personas ya eligieron el Balneario de Esperanza, en el inicio de la temporada

Con importantes trabajos de mantenimiento, mejoras en los servicios y nuevas modalidades de pago, el Balneario Camping Municipal “Intendente Bertero” ya recibió a más de 8.000 visitantes desde el inicio de la temporada estival, reafirmando su lugar como uno de los principales puntos recreativos de Esperanza y la región.