Más de 8.000 personas ya eligieron el Balneario de Esperanza, en el inicio de la temporada
Con importantes trabajos de mantenimiento, mejoras en los servicios y nuevas modalidades de pago, el Balneario Camping Municipal “Intendente Bertero” ya recibió a más de 8.000 visitantes desde el inicio de la temporada estival, reafirmando su lugar como uno de los principales puntos recreativos de Esperanza y la región.
Domig remarcó que “el balneario es un lugar que reúne a familias, jóvenes y visitantes de la región, y eso se refleja en la gran cantidad de personas que ya lo han elegido durante estas semanas”.
El Balneario Camping Municipal “Intendente Bertero” atraviesa un verano con alta concurrencia. Según informó la Municipalidad de Esperanza, más de 8.000 personas ya disfrutaron del predio desde el comienzo de la temporada, una cifra que refleja la importancia del espacio como alternativa recreativa para vecinos y turistas.
Desde el municipio destacaron que, de cara a la temporada estival, se llevaron adelante distintas tareas de intervención, mantenimiento general y puesta en valor del predio.
Estas acciones tuvieron como objetivo mejorar la infraestructura, optimizar los servicios y garantizar mayor comodidad y seguridad a quienes eligen el balneario para pasar jornadas de descanso, ya sea en familia o con amigos.
Puesta en valor y mejoras en los servicios
Los trabajos realizados incluyeron el acondicionamiento de los espacios comunes, mejoras en sectores de uso frecuente y tareas de mantenimiento integral, buscando ofrecer una experiencia más confortable a los visitantes.
Al respecto, la secretaria de Ambiente y Servicios Públicos, Lorena Domig, subrayó la importancia de las tareas previas realizadas antes del inicio del verano.
“Desde el municipio realizamos un importante trabajo para poner el balneario en condiciones óptimas. Es un espacio muy querido por los esperancinos y también por quienes nos visitan, y queremos que todos puedan disfrutarlo de la mejor manera”, expresó.
Un espacio elegido por vecinos y visitantes
Domig también remarcó que el balneario se ha consolidado como un punto de encuentro regional. “Es un lugar que reúne a familias, jóvenes y visitantes de la región, y eso se refleja en la gran cantidad de personas que ya lo han elegido durante estas semanas”, señaló.
Domig remarcó que “el balneario es un lugar que reúne a familias, jóvenes y visitantes de la región, y eso se refleja en la gran cantidad de personas que ya lo han elegido durante estas semanas”.
La diversidad de propuestas y la amplitud del predio convierten al Balneario Camping Municipal en una opción accesible para distintas modalidades de recreación, desde visitas diarias hasta estadías prolongadas en carpas o casas rodantes.
Nuevas modalidades de pago y servicios de seguridad
Entre las novedades de esta temporada se destaca la incorporación de la posibilidad de abonar distintos servicios mediante transferencia bancaria. Esta modalidad fue implementada gracias al trabajo conjunto con la Secretaría de Hacienda y Finanzas, con el objetivo de facilitar y agilizar los pagos para los usuarios.
En materia de seguridad y atención sanitaria, el predio cuenta con servicio de enfermería todos los días de 9 a 20 horas. Además, se dispone de ambulancia los días sábados, domingos y feriados, de 10 a 20 horas, mientras que el resto de los días el servicio se encuentra de apoyo desde la ciudad de Esperanza.
Domig remarcó que “el balneario es un lugar que reúne a familias, jóvenes y visitantes de la región, y eso se refleja en la gran cantidad de personas que ya lo han elegido durante estas semanas”.
La pileta del balneario permanece habilitada todos los días, con excepción de los martes, jornada en la que se realizan tareas de limpieza y mantenimiento.