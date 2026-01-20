Prevención

Comer temprano: cómo el horario del desayuno y la cena influye en la salud cardiovascular

Estudios científicos recientes señalan que no solo qué se come, sino también cuándo se come puede estar vinculado con el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Analizar la hora del desayuno y la cena podría ofrecer claves para la prevención.