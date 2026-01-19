Peligros de los suplementos “detox” para el hígado: qué dicen los especialistas
La tendencia de consumir productos naturistas y tés “detox” que prometen limpiar el hígado genera preocupación entre médicos y autoridades sanitarias por la falta de pruebas científicas y el potencial de daño hepático.
El auge de productos promocionados como “detox” o protectores del hígado
El auge de productos promocionados como “detox” o protectores del hígado —muchos de ellos vendidos como suplementos naturistas o infusiones— ha despertado advertencias de especialistas de la salud sobre la falta de evidencia científica que respalde sus beneficios y el posible riesgo para la función hepática.
Estudios y médicos señalan que estos productos pueden provocar toxicidad y daños en el hígado, un órgano vital para el metabolismo y la eliminación de sustancias del organismo.
La percepción errónea de que “natural” equivale a “seguro” favorece su consumo
Qué son y cómo se promocionan los suplementos “detox”
En los últimos años, la oferta de suplementos dietarios, productos herbales y tés orientados a “desintoxicar” el hígado se multiplicó tanto en tiendas físicas como en plataformas de comercio electrónico y redes sociales. Estos productos suelen presentarse como soluciones naturales y rápidas para mejorar la salud hepática, proteger al cuerpo de toxinas o potenciar la función digestiva.
La popularidad de estas preparaciones —que incluyen extractos de plantas, mezclas vegetales y formulaciones etiquetadas como “limpiezas hepáticas”— se apoya, en muchos casos, en testimonios de usuarios o publicaciones sin respaldo científico. La percepción errónea de que “natural” equivale a “seguro” favorece su consumo sin una evaluación crítica.
Estos productos pueden provocar toxicidad y daños en el hígado
Sin embargo, expertos en gastroenterología y hepatología advierten que estas afirmaciones no cuentan con el aval de estudios clínicos sólidos. Según especialistas consultados en informes recientes, no existe evidencia fiable de que productos etiquetados como “detox” puedan eliminar toxinas o mejorar la función del hígado en personas sanas. Además, el uso indiscriminado puede tener efectos adversos.
La falta de una regulación estricta sobre la composición y seguridad de estos suplementos agrava la situación. En muchos mercados, incluidos algunos de América Latina, estos productos no están sujetos a controles rigurosos como los que se aplican a los medicamentos, lo que dificulta conocer con precisión sus ingredientes, concentraciones o posibles contaminantes.
El hígado es un órgano complejo que cumple funciones esenciales: metaboliza medicamentos, filtra sustancias tóxicas, produce bilis para la digestión y regula procesos metabólicos. Su capacidad de “autolimpieza” es alta en condiciones normales, y no hay mecanismos fisiológicos que requieran o respondan de manera significativa a suplementos externos llamados “detox”.
Pese a la creencia popular, no existen ensayos clínicos controlados que respalden que los llamados productos detox puedan mejorar o acelerar la función hepática en personas sin enfermedad. Aunque algunos componentes como el cardo mariano o ciertos antioxidantes han sido estudiados, la evidencia sobre beneficios reales y consistentes es insuficiente o contradictoria.
Peor aún, múltiples estudios y reportes clínicos asocian ciertos suplementos herbales y dietarios con daño hepático, conocido como hepatotoxicidad inducida por suplementos o DILI (drug-induced liver injury).
Ingredientes populares en este tipo de productos, como extracto concentrado de té verde, kava o garcinia cambogia, han estado vinculados a casos de toxicidad hepática aguda y síntomas como fatiga, dolor abdominal, náuseas, ictericia o elevación de enzimas hepáticas.
En algunos países, autoridades sanitarias han reportado incluso hospitalizaciones y casos de insuficiencia hepática relacionados con el consumo excesivo o prolongado de suplementos no regulados.
En Estados Unidos estudios sugieren que una proporción significativa de lesiones hepáticas agudas puede estar asociada al uso de productos herbales y dietarios, y que en determinados casos los resultados pueden ser graves.
Además, expertos señalan que la interacción de compuestos activos de estos suplementos con otros medicamentos o con condiciones preexistentes puede aumentar el riesgo para personas con enfermedades hepáticas, metabólicas o que toman tratamientos prescritos.