Borla confirmó la llegada de nuevos móviles para distintas localidades del departamento San Justo

El senador provincial Rodrigo Borla confirmó la llegada de ocho camionetas cero kilómetro que serán entregadas por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe y distribuidas en distintas dependencias policiales del departamento San Justo, con el objetivo de fortalecer el patrullaje y la prevención del delito.

 14:25
El departamento San Justo incorporará en los próximos días nuevos móviles policiales que reforzarán el patrullaje y la prevención del delito en distintas localidades de la región. Así lo confirmó el senador provincial Rodrigo Borla, quien anunció la llegada de ocho camionetas cero kilómetro que serán entregadas por el Ministerio de Seguridad de la Provincia.

La presentación oficial de las nuevas unidades se realizará mediante un acto previsto para el próximo jueves 22 de enero, a las 10 horas, frente a la Jefatura de Policía de la Unidad Regional XVI. Allí se formalizará la entrega de los vehículos, que pasarán a integrar el parque automotor de la fuerza policial departamental.

Al referirse a la gestión, Borla destacó la importancia de esta incorporación para fortalecer el trabajo de seguridad en el territorio. “Son en total ocho camionetas cero kilómetros que va a hacer entrega el Ministerio de Seguridad de la Provincia. Estamos muy satisfechos por esta gestión que llevamos a cabo y que esta semana se va a concretar”, señaló el legislador.

Más móviles

En ese sentido, el senador remarcó que la distribución de los móviles fue definida en función de un análisis previo realizado por las autoridades policiales del departamento. “Según la planificación que las autoridades policiales realizaron, la cantidad de unidades y su destino es acorde a las necesidades de cada jurisdicción”, explicó.

Borla también detalló con precisión el destino que tendrá cada uno de los nuevos móviles una vez concretada la entrega. Tres camionetas serán asignadas al Comando Radioeléctrico de la ciudad de San Justo, mientras que otra unidad reforzará el Comando Radioeléctrico de Gobernador Crespo.

Además, se destinará un móvil a la Comisaría 6ª de Marcelino Escalada, otro a la Comisaría 8ª de Vera Pintado y una unidad a la Comisaría 11ª de Cayastacito. El último vehículo será asignado a la División Logística de la Unidad Regional XVI, fortaleciendo así las tareas operativas y de apoyo.

Mejoras

Desde el ámbito legislativo y policial coincidieron en que la incorporación de estos nuevos móviles permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, optimizar los patrullajes preventivos y brindar mayores herramientas a las fuerzas de seguridad que trabajan diariamente en el departamento San Justo.

La llegada de estas unidades se enmarca en las políticas provinciales de fortalecimiento de la seguridad pública y modernización del equipamiento policial, con el objetivo de mejorar la presencia territorial y la prevención del delito en todo el territorio santafesino.

