Seguridad

Borla confirmó la llegada de nuevos móviles para distintas localidades del departamento San Justo

El senador provincial Rodrigo Borla confirmó la llegada de ocho camionetas cero kilómetro que serán entregadas por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe y distribuidas en distintas dependencias policiales del departamento San Justo, con el objetivo de fortalecer el patrullaje y la prevención del delito.