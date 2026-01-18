Inseguridad

En barrio Mayoraz: ladrón intentó abrir un vehículo, lo filmaron y se dio a la fuga

Un delincuente fue filmado cuando intentaba abrir una camioneta estacionada en pasaje Parpal y 9 de Julio. La intervención de un vecino frustró el accionar del ladrón, que se retiró sin apuro por el pasaje.