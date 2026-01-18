Fuerte choque en barrio Sur entre un patrullero y un auto

En circunstancias que son materia de investigación y peritajes, un fuerte choque se produjo este domingo 18 de enero por la mañana entre un patrullero de la policía de Santa Fe y un vehículo particular en barrio Sur.
Ocurrió en Urquiza y Francia. El móvil se dirigía a un hecho de robo en un supermercado de la zona de la Recoleta. El conductor del Chevrolet Onix no necesitó ayuda médica. Estuvo interrumpido el tránsito.
Por lo que pudo saber El Litoral, el siniestro vial ocurrió en la intersección de calles Francia y Urquiza, cuando el móvil se dirigía a una denuncia por robo en un supermercado de la Recoleta e impactó contra un Chevrolet Onix.
Por la gravedad del choque, la camioneta policial hizo un trompo y sus ocupantes resultaron con lesiones leves; mientras que el otro conductor no necesitó ser trasladado a un hospital pero se lo notaba conmocionado.
A raíz del siniestro, hubo un corte en la zona y esperaban la llegada de peritos para las tareas de rigor.