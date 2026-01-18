#HOY:

Fuerte choque en barrio Sur entre un patrullero y un auto

Ocurrió en Urquiza y Francia. El móvil se dirigía a un hecho de robo en un supermercado de la zona de la Recoleta. El conductor del Chevrolet Onix no necesitó ayuda médica. Estuvo interrumpido el tránsito.

Así quedó el vehículo particular.Así quedó el vehículo particular.
En circunstancias que son materia de investigación y peritajes, un fuerte choque se produjo este domingo 18 de enero por la mañana entre un patrullero de la policía de Santa Fe y un vehículo particular en barrio Sur.

Los oficiales se dirigían a la Recoleta, tras la denuncia de un robo en un supermercado.Los oficiales se dirigían a la Recoleta, tras la denuncia de un robo en un supermercado.

Por lo que pudo saber El Litoral, el siniestro vial ocurrió en la intersección de calles Francia y Urquiza, cuando el móvil se dirigía a una denuncia por robo en un supermercado de la Recoleta e impactó contra un Chevrolet Onix.

Asistieron a los oficiales golpeados.Asistieron a los oficiales golpeados.

Por la gravedad del choque, la camioneta policial hizo un trompo y sus ocupantes resultaron con lesiones leves; mientras que el otro conductor no necesitó ser trasladado a un hospital pero se lo notaba conmocionado.

La zona donde se produjo el impacto.La zona donde se produjo el impacto.

A raíz del siniestro, hubo un corte en la zona y esperaban la llegada de peritos para las tareas de rigor.

