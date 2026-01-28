Crimen de Jeremías Monzón: cuándo imputarán a la adulta detenida

La mujer detenida el pasado viernes en el marco de la causa que investiga el crimen de Jeremías Monzón, el chico de 15 años asesinado en diciembre, será imputada el jueves. Se trata de la madre de la adolescente de 16 años que permanece presa luego de que le atribuyeran la coautoría del homicidio.
Se esperaba que la mujer de 40 años fuera trasladada hasta los tribunales de la ciudad de Santa Fe durante los primeros días de la semana, pero la audiencia se pospuso debido a que el juez Gustavo Urdiales concedió a la fiscalía la prórroga de la detención de la mujer.
La investigación del crimen está a cargo del fiscal de Menores, Francisco Cecchini, quien ya imputó a tres adolescentes. M.B.A. es la única que podrá ser juzgada por el hecho, ya que los dos coautores son menores de 16 y, por ende, no punibles por ley.
Investiga el Dr. Cecchini.
La única adulta detenida habría tenido una participación secundaria en el crimen, dejaron trascender fuentes cercanas al caso. Sin embargo, esto se conocerá con exactitud al momento de la imputación, que está programada para este jueves a las 11 de la mañana.
Por amenazas
Este jueves también será trasladado hasta los tribunales locales el hermano de uno de los menores imputados.
Se trata de M.U., quien fue detenido el lunes tras la denuncia radicada por haber proferido amenazas a un joven conocido, luego de que éste realizara publicaciones en redes sociales reclamando Justicia para Jeremías.
Jeremías Monzón tenía 15 años cuando fue asesinado.
La fiscal Rosana Peresín quedó a cargo de esa investigación, y realizará la atribución delictiva a las 8 de la mañana.
El caso
Jeremías fue visto con vida por última vez el jueves 18 de diciembre del año pasado, cuando salió de su casa en bicicleta rumbo a Santa Fe. Pasado el día y tras no tener noticias de él, su familia denunció la desaparición, dando lugar a la activación del Alerta Sofía, un protocolo de emergencia para la búsqueda inmediata de niños y adolescentes desaparecidos en situaciones de alto riesgo.
Cuatro días después, el 22 de diciembre, la policía recibió un llamado al 911 que alertó sobre un cuerpo sin vida en un galpón abandonado en el barrio Chalet, frente al estadio del Club Atlético Colón. La identificación fue positiva. El cuerpo de Jeremías estaba en avanzado estado de descomposición y presentaba más de 20 puñaladas y heridas de arma blanca.
Tras la confirmación del homicidio, se realizaron una serie de allanamientos en los que se detuvo a la adolescente que luego fue imputada como coautora del crimen. También imputaron a dos chicos de 14 años, quienes debido a su corta edad no pueden ser legalmente juzgados.