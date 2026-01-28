Atacaron al ministro de Gobierno de Santa Fe

El ministro de Gobierno de la provincia de Santa Fe, Fabián Bastia, fue víctima de una agresión este martes por la noche mientras se encontraba en la zona céntrica de la capital provincial.
Según el reporte policial, el hecho ocurrió alrededor de las 21.40 en General López al 2600, cuando Bastia, de 60 años, se dirigía a tomar un café. En ese momento, un hombre identificado como F. B. se le acercó, lo tomó del cuello y le habló en tono amenazante, para luego retirarse del lugar.
Personal policial recorrió la zona, pero no logró dar con el agresor. El funcionario fue trasladado a Medicina Legal, donde el médico de turno no constató lesiones.
Tras el episodio, Bastia manifestó que se presentará en la comisaría para ampliar la denuncia, mientras que las actuaciones quedaron a cargo de la Estación Sur. La causa fue caratulada como agresión sin lesión.