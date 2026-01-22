Agilizan la consulta policial en calle sobre personas y vehículos
Después de más de dos décadas, se dejó de lado el Cóndor y se puso en marcha el Sistema Provincial de Capturas, Secuestros y Paraderos. Destacan que fue desarrollado por personal de la Secretaría de Tecnologías para la Gestión.
El nuevo programa permitirá agilizar la identidad de personas en rutas y calles de la provincia.
La policía santafesina está empezando a utilizar el Sistema Provincial de Capturas, Secuestros y Paraderos (Siprec) para la consulta desde la calle sobre información vinculada a personas y vehículos. La decisión implicó dejar de lado el sistema Cóndor que desde fines de los 90 venía siendo el método de consulta.
En el ministerio de Justicia y Seguridad se destaca que es un salto tecnológico clave para la seguridad de la provincia, ya que viene a reemplazar a plataformas obsoletas (como el Cóndor) que tenían décadas de antigüedad. Esteban Santantino, secretario de Análisis y Gestión de la Información de esa cartera, subraya que el nuevo sistema fue realizado por personal de la Secretaría de Tecnologías para la Gestión del ministerio de Gobierno e Innovación Pública. Por supuesto, la plataforma desde donde opera es Timbó.
El nuevo sistema agilizará la consulta desde calle para determinar si la persona o el vehículo parado por el personal policial tienen pedido de captura o no, o bien si la persona identificada se encontraba en el programa de búsqueda de paradero.
Hasta fines del año pasado, la consulta en calle demoraba largos minutos esperando la respuesta del sistema Cóndor. Ahora, el policía se conecta al 911 que dará la respuesta en forma inmediata accediendo al sistema. El objetivo es que en semanas más, el propio efectivo policial con su ID ciudadana ingrese a hacer la consulta. En principio, desde toda la provincia la consulta al 911 es respondida desde Rosario o desde Santa Fe.
En la semana, el propio Santantino encabezó una reunión en el microcine del Ministerio de Justicia y Seguridad para presentar ante los jefes de las Unidades Regionales y de Orden Público de la Policía de Santa Fe el nuevo formulario del Sistema. "Esta herramienta tecnológica del programa Territorio 5.0 moderniza la forma en que la Policía consulta y registra información vinculada a personas y vehículos", les explicó.
El Siprec es una base de datos unificada y digital que permite a los agentes en la calle consultar, en tiempo real, si una persona o un vehículo tienen requerimientos judiciales. Gestiona tres áreas críticas: pedidos de detención de personas; pedidos de localización de vehículos (autos, motos, etc.) robados o con impedimentos legales y el registro de personas desaparecidas o con solicitud de paradero.
El objetivo en el corto plazo es que el sistema permita interactuar con el utilizado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Santantino explicó a El Litoral que las características principales del sistema es la información en tiempo real y que permite al agente verificar datos desde dispositivos móviles o patrulleros inteligentes sin depender exclusivamente de la radio o de registros en papel; utiliza un sistema visual para clasificar la urgencia de cada caso, facilitando la toma de decisiones rápida así como la trazabilidad que hace que cada consulta queda registrada, lo que permite saber quién, cuándo y dónde se realizó una verificación, mejorando el control sobre los operativos.
Antes de este sistema, la policía utilizaba bases de datos que en algunos casos tenían más de 40 años de antigüedad.
En octubre del año último, se dictó el decreto N.º 2642/2025 que establece la estructura y funciones de las áreas de seguridad pública, incluyendo la misión de "capacitar al personal en el uso de herramientas tecnológicas" y la "gobernanza de datos y auditoría". Ese es el marco que permite la integración de sistemas de inteligencia y bases de datos como el Siprec.