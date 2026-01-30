Atacaron en la cárcel a la enfermera condenada por la muerte de bebés en Córdoba

Brenda Agüero, la enfermera condenada a prisión perpetua por el asesinato de bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, volvió a quedar en el centro de la escena pública. Esta vez, el foco no está puesto en la causa judicial que derivó en su condena, sino en una denuncia presentada por su abogado, quien aseguró que la mujer sufre agresiones y amenazas donde se encuentra detenida.
Agüero permanece en la cárcel desde el 18 de junio de 2025 por la muerte de cinco recién nacidos y el intento de homicidio de otros ocho bebés. Según su defensor, el tipo de delito por el que fue condenada la convirtió en un blanco dentro del sistema penitenciario. “Es una causa que genera rechazo inmediato en el ámbito carcelario y eso la expone”, afirmó Gustavo Nievas.
Un contexto“hostilycaldeado”
El abogado describió las condiciones de detención de su clienta como extremadamente complejas. En declaraciones televisivas, sostuvo que Agüero atraviesa un escenario de violencia constante, agravado por la sobrepoblación y los cambios permanentes dentro de los pabellones. “El contexto es hostil, está muy caldeado, y eso hace que los conflictos se multipliquen”, señaló.
Nievas explicó que la convivencia forzada entre internas con distintos perfiles genera tensiones difíciles de controlar. “El problema no son solo las paredes y las rejas. El pabellón es la gente que lo integra. Cuando se reubica a personas de otros palos en sectores tranquilos, se producen enfrentamientos”, advirtió.
Golpes y amenazas dentro del penal
Entre los episodios denunciados, el letrado recordó un hecho ocurrido en septiembre del año pasado. Según indicó, en esa oportunidad Agüero debió ser revisada por personal médico tras presentar golpes en el rostro. “Eso quedó registrado, no fue una situación menor”, aseguró.
A ese antecedente se sumó un episodio más reciente. De acuerdo con la denuncia, la semana pasada un grupo de internas detenidas por narcomenudeo ingresó a la celda de Agüero y la amenazó con una faca, un arma de fabricación casera utilizada en el ámbito carcelario. “Entraron a su lugar de detención y la intimidaron con un cuchillo tumbero”, relató Nievas.
El abogado volvió a apuntar contra la organización interna del penal y remarcó que estos hechos no pueden analizarse de manera aislada. “Cuando hay sobrepoblación y traslados constantes, estas situaciones son previsibles”, sostuvo.
“Es unapersona débil ysin protección”
Nievas también hizo hincapié en la situación personal de su defendida. “Brenda es enfermera, es una persona débil dentro de este contexto”, expresó, y señaló que los ataques no se producirían únicamente dentro del pabellón.
Según explicó, los momentos de mayor riesgo se dan cuando Agüero debe trasladarse por el penal. “Las agresiones ocurren cuando sale del pabellón, en los pasillos o cuando asiste a talleres”, indicó.
El letrado aseguró haber informado esta situación al juez de ejecución de feria, aunque denunció irregularidades posteriores. “Le hicieron firmar un acta que no refleja la realidad, donde se deja constancia de que no tuvo problemas”, afirmó.
Además, relató un cruce con autoridades del penal. “La directora la increpó por no haber avisado directamente, pero Brenda sostiene que sí lo hizo”, agregó.
Por último, el abogado se refirió al impacto emocional que tuvo la condena a prisión perpetua en su clienta. “Los primeros días fueron devastadores”, reconoció, aunque aseguró que con el paso del tiempo logró una cierta estabilidad.