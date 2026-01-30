Confuso operativo policial en Lavaisse al 4000 movilizó a 16 patrulleros

Un incidente con detenciones y disparos generó un amplio despliegue policial este jueves al mediodía en Lavaisse al 4000, en barrio Ciudadela, de la ciudad de Santa Fe.
El incidente se produjo mientras el equipo de CYD Noticias se encontraba en la zona cubriendo otro tema, lo que sorprendió a vecinos y transeúntes ante el despliegue masivo de efectivos y vehículos policiales.
El hecho se registró luego de una persecución que comenzó por la zona de Circunvalación al norte y culminó con la localización de un vehículo en la intersección de Lavaisse y Roque Sáenz Peña. Según constató el móvil de CYD Noticias en el lugar, el operativo incluyó al menos 16 patrulleros, varias motos y efectivos de distintas dependencias, incluyendo las PAT -Policía de Acción Táctica-.
Durante el procedimiento, se informó que el vehículo involucrado rendía una de sus ruedas delanteras pinchada. Por el momento, se confirmó la aprehensión de una mujer y un hombre relacionados con el hecho.
Según el parte policial, el masculino involucrado habría escapado inicialmente por Circunvalación al norte. Posteriormente, el vehículo fue localizado en Lavaisse y Roque Sáenz Peña. Durante la persecución, aparentemente se realizaron detonaciones contra el personal policial y se habría descartado una bolsa sobre Circunvalación, a la altura de calle Colón.
El operativo se extendió a la búsqueda de una camioneta Amarok color champagne, que aparentemente se encontraba junto al automóvil Renault Logan. Esta camioneta se habría dado a la fuga en la zona de Ruta 168 y Ruta 1, aunque fuentes policiales indicaron que no cruzó el peaje de Paraná y se continúa verificando su paradero en Colastiné Norte.
Además, la policía consultó vía sistemas el dominio del vehículo Renault Logan, sin novedades hasta el momento.
El operativo generó confusión entre vecinos y medios presentes, ya que el incidente ocurrió en un pasillo interno y con gran presencia policial. El móvil de CYD Noticias estuvo en el lugar observando el desarrollo de la situación, mientras la policía intentaba controlar el área y recolectar información de los aprehendidos y de los vehículos involucrados.
La policía continúa con la investigación y la búsqueda de la camioneta y otros elementos vinculados al hecho. Hasta el momento, no se han reportado heridos graves, aunque el operativo sigue activo y las autoridades locales se mantienen trabajando para esclarecer la secuencia completa de los hechos.