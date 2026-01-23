Operativos policiales: más de 20 armas secuestradas y 45 aprehensiones en 10 días
En el marco de tareas preventivas y respuestas a llamados al 911, la Unidad Regional I realizó numerosos procedimientos que derivaron en aprehensiones, identificaciones y el retiro de armamento de circulación en distintos puntos de la ciudad.
Efectivos de la Unidad Regional I llevaron adelante controles e identificaciones en la vía pública.
Durante los últimos días, la Unidad Regional I llevó adelante distintos procedimientos policiales que derivaron en numerosas aprehensiones y en el secuestro de armas de fuego, como resultado de intervenciones vinculadas tanto a llamados al 911 como a tareas preventivas en la vía pública.
La subjefa de la Unidad Regional I, Julia Noval, brindó precisiones sobre el balance de los operativos realizados y destacó la continuidad del trabajo policial en calle.
Más de 20armas defuegosecuestradas
Noval informó que los resultados se registraron en un período reciente y concreto. “De hace 10 días a la fecha, el personal de la Unidad Regional 1, como consecuencia de las incidencias que ingresan a la central de emergencia 911 y producto del trabajo operativo preventivo que se hace en calle, se produjo el secuestro de más de 20 armas de fuego de diferentes calibres”, expresó.
Además, señaló que en ese mismo lapso también se incautaron armas blancas y se realizaron múltiples actuaciones de control. “Como así también el secuestro de armas blancas, más de 20.000 identificaciones, chequeos, más de 400 traslados por averiguación de antecedentes que tuvieron como resultado más de 40 capturas”, detalló.
Intervenciones ydelitosreiterados
La subjefa de la URI remarcó que los números se sostienen en el tiempo y que las intervenciones son constantes. “Estamos manteniendo los números. Todos los días tenemos diferentes intervenciones y casi todos los días estamos procediendo al secuestro de armas de fuego”, afirmó.
En cuanto a los hechos que motivan estas actuaciones, Noval explicó: “No nos preocupa, nos ocupamos de esa situación. Por diferentes delitos, por amenazas calificadas en el contexto de violencia de género, por robo calificado en grado de tentativa, lo que más se repite es amenazas calificadas en el contexto de violencia de género”.
Pedido a la comunidad
En sus declaraciones, Noval también hizo un llamado a la sociedad vinculado al trabajo policial en la vía pública. “Cuando escuchen las balizas de un móvil policial y vean las sirenas, abran paso para que puedan circular libremente”, sostuvo. Y añadió: “Teniendo en cuenta a que viene detrás una persecución o trasladando una persona que tiene que llegar a un efecto al público”.
Las intervenciones se concretaron tras llamados recibidos en la central 911.
Por otro lado, confirmó que se prepara un operativo específico con motivo de la Semana de la Laguna y un recital previsto para la jornada siguiente. “En virtud a ese evento que se va a efectuar en el día de mañana, desde la jefatura de la Unidad Regional 1 se está preparando una orden operacional”, indicó.
Sobre el despliegue previsto, precisó: “Contamos con más de 50 efectivos para que se lleve a cabo con normalidad ese evento”, y aclaró que se trata de “una sumatoria de recursos por parte de la agrupación cuerpo y por parte de orden público”.