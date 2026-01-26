Refuerzo logístico para la policía del norte santafesino: entregaron móviles en Vera

La incorporación forma parte de un plan integral que prevé la adquisición de 720 vehículos en todo el territorio provincial para fortalecer la seguridad pública y mejorar la capacidad operativa de las fuerzas policiales.
En un acto realizado frente a la sede de la Unidad Regional XIX, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe entregó siete nuevas camionetas policiales destinadas al Departamento Vera.
La incorporación forma parte de un plan integral que prevé la adquisición de 720 vehículos en todo el territorio provincial para fortalecer la seguridad pública y mejorar la capacidad operativa de las fuerzas policiales.
La ceremonia fue presidida por el subsecretario de Monitoreo de Programas Estratégicos de la Provincia de Santa Fe, Juan Manuel Musuruana, quien estuvo acompañado por el subsecretario de Análisis Criminal, Rubén Sebastián Montonatte, y el coordinador operativo del Ministerio de Seguridad, director general (R) Lino Segritin, junto a funcionarios provinciales y departamentales.
Del acto participaron además el jefe del Departamento Operaciones D-3, director general de Policía Ricardo Marcos Arnoldo Suárez; el jefe de la Unidad Regional XIX, Eduardo Javier Arias; el segundo jefe de la Unidad Regional XIX, Darío Javier Lacuadra; la intendente de la ciudad de Vera, Paula Mitre.
El senador provincial Osvaldo Sosa; el presidente comunal de Margarita, Ariel Bolaño; el presidente del Concejo Municipal de Vera, Javier Barbona; jefes de Plana Mayor Especial, abanderados, escoltas y personal policial.
Las siete camionetas Chevrolet Montana entregadas en Vera se suman al parque automotor de la Unidad Regional XIX y forman parte de un lote mayor de 720 vehículos adquiridos por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
Esta inversión apunta a reforzar el patrullaje preventivo, optimizar los tiempos de respuesta ante emergencias y mejorar las condiciones de trabajo del personal policial.
La asignación de los móviles responde a criterios operativos y territoriales, priorizando zonas con amplia extensión geográfica y necesidades específicas en materia de seguridad.
De este modo, la incorporación de nuevos recursos logísticos reafirma el compromiso del Estado provincial con la seguridad pública y el bienestar de la comunidad, fortaleciendo la presencia policial en todo el norte santafesino.