Continúan las actividades de las Escuelas de Verano en el sur santafesino

Las Escuelas de Verano consolidan este año una de sus experiencias formativas más significativas: 36.000 niños, niñas y adolescentes están aprendiendo a nadar en el marco de un programa que combina educación, deporte, recreación y convivencia.
“Para muchos es la única oportunidad que tienen de aprender a nadar, y para nosotros es un aprendizaje clave en su formación integral”, afirmó el ministro de Educación, José Goity.
El ministro de Educación, José Goity, destacó el alcance territorial de la iniciativa y subrayó su impacto pedagógico: “Están adquiriendo aprendizajes y habilidades que forman parte de su formación integral. Estamos orgullosos de la territorialidad del programa, que se desarrolla en 219 localidades de la provincia”.
En ese sentido, remarcó que “son 36.000 chicos que están aprendiendo a nadar y, para muchos de ellos, es la única oportunidad que tienen de poder hacerlo”, y añadió que “las Escuelas de Verano son fundamentales porque nos permiten dar continuidad a la formación de los estudiantes más allá del ciclo lectivo”.
Actualmente funcionan 240 sedes, con más de 1.700 docentes y asistentes que reciben diariamente a los niños y adolescentes con propuestas recreativas, lúdicas, deportivas y de convivencia.
“Aprender a nadar es tan importante como los aprendizajes que se dan dentro del aula durante el año”, sostuvo Goity, al tiempo que señaló que el programa también incluye dispositivos de Educación Vial, Cuidado del Ambiente y otras áreas formativas complementarias.
La frase se repite en distintas sedes del programa. Junior, Camila y Zaira, que asisten a la Escuela de Verano del Polideportivo Gomara de Villa Gobernador Gálvez, lo expresan con orgullo: “Yo aprendí a nadar acá”. Gianella, por su parte, resume su logro con una frase simple: “Este año aprendí a flotar”.
El coordinador de la Escuela de Verano de Villa Gobernador Gálvez, Raúl Liljesthrom, explicó el enfoque pedagógico del programa.
“Trabajamos para dar continuidad a lo educativo y generar nuevos aprendizajes. La natación es un diferencial muy importante. Lo central es que los chicos mejoren sus condiciones de base: si alguien no sabe nadar, que aprenda a flotar; si sabe flotar, que incorpore brazadas; y si ya nada, que perfeccione su técnica”.
Elisa, docente del programa y madre de uno de los alumnos, resume el sentido de la experiencia: “Soy feliz viniendo como profe y trayendo a mi hijo. Es un espacio que educa, cuida y acompaña”.