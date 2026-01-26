Avanza obras hídricas en Fighiera, Arroyo Seco y Coronel Bogado

Las obras hídricas en el sur del departamento Rosario alcanzaron un 70 % de ejecución y avanzan sobre un sistema clave para el ordenamiento de los escurrimientos y la prevención de anegamientos en Fighiera, Arroyo Seco y Coronel Bogado.
Los trabajos incluyen la excavación del canal aliviador del arroyo Pavón y el reacondicionamiento de los canales Secundario y Colonia Escribanos.
Las obras hídricas en el sur del departamento Rosario alcanzaron un 70 % de ejecución y avanzan sobre un sistema clave para el ordenamiento de los escurrimientos y la prevención de anegamientos en Fighiera, Arroyo Seco y Coronel Bogado.
La inversión provincial supera los 2.500 millones de pesos e incluye la intervención en más de 16 kilómetros de los canales Secundario y Colonia Escribanos, la excavación de 4 kilómetros del canal aliviador del arroyo Pavón y la mejora de 25 alcantarillas, obras que permitirán un drenaje más eficiente en una zona históricamente afectada por acumulación de agua.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que la obra busca reordenar los escurrimientos en una región con bajos naturales donde el agua se acumula y termina afectando a vecinos y productores.
"Hoy se interviene con recursos propios para conducir los excedentes hídricos de manera controlada, protegiendo los cascos urbanos de Fighiera y Arroyo Seco y a la extensa zona productiva del departamento Rosario”.
Sobre el estado de ejecución, el funcionario precisó: “Ya se completaron las tareas de reacondicionamiento en 16 kilómetros entre ambos canales, y actualmente se avanza en la intervención de alcantarillas y en la excavación del canal aliviador del arroyo Pavón, que ya supera los 3.000 metros ejecutados”.
En ese marco, Enrico subrayó la continuidad del plan provincial de infraestructura hídrica: “Existe una decisión firme de sostener el trabajo con maquinaria en los canales: construir los que hacen falta y limpiar de manera profunda los que estuvieron abandonados durante años".
"En contextos de lluvias intensas, estas obras permiten reducir los riesgos de anegamientos e inundaciones y favorecen el drenaje rápido de zonas urbanas y productivas”.
El canal Colonia Escribanos se ubica en el distrito Fighiera y forma parte de la cuenca alta del arroyo Seco. Se extiende entre Coronel Bogado y Fighiera, en paralelo a la autopista Rosario–Buenos Aires. Junto al canal Secundario Bogado, cumple un rol estratégico en la conducción de aportes rurales hacia el sistema de desagües vinculado a la Ruta Provincial N.º 13s.
La intervención responde a una problemática recurrente en el sector, donde las lluvias intensas generan anegamientos en bajos naturales, caminos rurales y áreas productivas, afectando tanto la actividad económica como la conectividad territorial.
El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, señaló que “estas intervenciones permiten proteger los cascos urbanos de Fighiera y Arroyo Seco, al tiempo que garantizan la transitabilidad de una amplia zona productiva en Coronel Bogado. Muchas alcantarillas sobre caminos comunales y accesos a campos estaban obsoletas y fueron reemplazadas para mejorar la seguridad y evitar anegamientos”.
En la misma línea, destacó que “son obras que transforman el territorio: el trabajo articulado entre la Provincia y las localidades permite que el sector productivo siga creciendo sin el riesgo permanente de perderlo todo frente a tormentas intensas”.