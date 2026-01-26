Reunión en Santa Fe

Pilar avanza en la finalización de 24 viviendas tras años de paralización

El presidente comunal Carlos Martínez y el tesorero Diego Capri se reunieron con el secretario provincial de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, para avanzar en la finalización de las 24 viviendas y el corrimiento de la línea eléctrica asociada al proyecto. La obra, paralizada durante años, comienza a destrabarse a partir de una decisión política del Gobierno Provincial y del trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado.