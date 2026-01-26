Pilar avanza en la finalización de 24 viviendas tras años de paralización

El presidente comunal de Pilar, Carlos Martínez, junto al tesorero comunal Diego Capri, mantuvieron una reunión de trabajo con el secretario de Hábitat y Vivienda de la Provincia de Santa Fe, Lucas Crivelli.
El presidente comunal de Pilar, Carlos Martínez, junto al tesorero comunal Diego Capri, mantuvieron una reunión de trabajo con el secretario de Hábitat y Vivienda de la Provincia de Santa Fe, Lucas Crivelli.
Fue con el objetivo de avanzar en la finalización de un proyecto habitacional largamente esperado por la comunidad: la culminación de las 24 viviendas y el corrimiento de la línea eléctrica que afecta al sector.
Se trata de una obra que permaneció paralizada durante varios años, generando una demanda histórica por parte de vecinos y vecinas de Pilar. En este nuevo escenario, el proyecto comienza a destrabarse gracias a una decisión Provincial, que permitió retomar las gestiones necesarias para encaminar su concreción definitiva.
Desde la Comuna destacaron la importancia del encuentro, que permitió avanzar en definiciones técnicas y administrativas claves para dar continuidad a los trabajos, entendiendo que el acceso a la vivienda es una de las principales necesidades sociales y un eje central de la política pública.
Asimismo, autoridades locales agradecieron de manera especial el acompañamiento permanente de la diputada provincial Jimena Senn, cuyo compromiso con la localidad y gestión constante ante los organismos provinciales resultaron fundamentales para impulsar este avance.
Su rol fue señalado como clave para mantener vigente el reclamo y lograr respuestas concretas.
“La reactivación de estas viviendas es una muestra de que, cuando hay gestión, compromiso y trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado, las respuestas llegan”, señalaron autoridades comunales de Pilar, reafirmando el compromiso de continuar trabajando para mejorar la calidad de vida de la comunidad y dar solución a problemáticas que llevan años de espera.
Con el objetivo de fortalecer el orden urbano y el cuidado del ambiente, la Comuna de Pilar difundió el cronograma de recolección de residuos correspondiente a 2026, recordando a los vecinos la importancia de sacar los desechos en los días y horarios indicados, y de acuerdo al tipo de residuo.
Desde la gestión comunal remarcan que el compromiso de cada vecino es fundamental para sostener un sistema de recolección eficiente y contribuir a un Pilar más limpio. La separación en origen y el respeto del cronograma no solo optimizan el servicio, sino que también reducen el impacto ambiental.
El esquema de recolección se organiza de domingo a viernes, siempre con los residuos colocados en bolsas bien cerradas y depositadas en los canastos correspondientes.
Los residuos recuperables, como plásticos, papeles, cartón, vidrios y metales, se recolectan los lunes y jueves por la noche, fomentando el reciclaje y la economía circular.
En tanto, la chatarra y residuos de patio, que incluyen restos metálicos, ramas y materiales similares, se retiran los lunes y jueves por la mañana, permitiendo una recolección diferenciada y más ordenada.
Por su parte, los residuos orgánicos y no recuperables deben sacarse los martes, viernes y domingos por la noche, garantizando la recolección regular de los desechos domiciliarios comunes.