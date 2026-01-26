Renunció el director del Renaper y el Gobierno designó a su reemplazante

El Gobierno nacional dispuso un cambio en la conducción del Registro Nacional de las Personas (Renaper), el organismo encargado de la identificación y documentación de los ciudadanos argentinos.
El presidente Javier Milei aceptó la salida de Pablo Luis Santos al frente del Registro Nacional de las Personas y nombró en su lugar al abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux. El cambio de autoridades comenzará a regir desde febrero y fue oficializado en el Boletín Oficial.
A través de un decreto presidencial, se aceptó la renuncia del hasta ahora director nacional y se designó a un nuevo titular, en una decisión que se hará efectiva a partir del 1° de febrero de 2026.
La medida fue formalizada mediante el Decreto 33/2026, firmado por el presidente de la Nación, Javier Milei, y el ministro del Interior, Diego César Santilli, y publicado en el Boletín Oficial.
En el texto, el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia presentada por el contador público Pablo Luis Santos, quien se desempeñaba como Director Nacional de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas, organismo descentralizado que funciona en la órbita de la Secretaría de Interior del Ministerio del Interior.
Según lo dispuesto en el decreto, la salida de Santos se hará efectiva a partir del 1° de febrero de 2026. En el mismo artículo, el Gobierno expresó su agradecimiento formal al funcionario saliente por los servicios prestados durante el ejercicio de su cargo, una fórmula habitual en este tipo de decisiones administrativas.
El Registro Nacional de las Personas cumple un rol central en la vida cotidiana de los ciudadanos, ya que tiene a su cargo la emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI), el registro de datos biométricos y la administración de la información identificatoria de la población.
Por ese motivo, los cambios en su conducción suelen tener impacto en la gestión de trámites esenciales y en la implementación de políticas vinculadas a la identidad y documentación.
Aunque el decreto no detalla los motivos de la renuncia, la decisión se encuadra dentro de las facultades que le otorga al Presidente el artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional, que lo habilita a nombrar y remover a los funcionarios de la administración pública nacional.
En el mismo decreto, el Poder Ejecutivo avanzó con la designación del reemplazante de Santos. A partir del 1° de febrero de 2026, el abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux asumirá como nuevo Director Nacional del Registro Nacional de las Personas.
Pérez Lorgueilleux, identificado con DNI N° 31.270.471, fue designado para ocupar el cargo al frente de un organismo clave para la administración del Estado y para la relación cotidiana entre los ciudadanos y el sistema de identificación oficial.
La norma establece que la designación se realiza dentro de la estructura del Ministerio del Interior, bajo la órbita de la Secretaría de Interior, de la cual depende el Renaper como organismo descentralizado.
El decreto no brinda mayores detalles sobre el perfil profesional ni la trayectoria del nuevo funcionario, aunque deja en claro que su nombramiento responde a una decisión directa del Poder Ejecutivo nacional.
A partir de febrero, será el responsable de coordinar y supervisar las políticas vinculadas a la documentación, la actualización de datos personales y la modernización de los sistemas de identificación.
Desde el Gobierno señalaron en otras oportunidades que uno de los objetivos de la gestión es optimizar el funcionamiento de los organismos públicos y avanzar en procesos de digitalización y simplificación administrativa, áreas en las que el Renaper cumple un papel estratégico.
El Registro Nacional de las Personas es una de las dependencias más sensibles del Estado nacional, ya que administra la base de datos de identidad de toda la población argentina.
Entre sus funciones principales se encuentran la emisión y renovación del DNI, la registración de nacimientos, cambios de domicilio y actualizaciones de datos personales, así como la coordinación con provincias y municipios para garantizar el acceso a la documentación.
Además, el organismo tiene un rol fundamental en procesos electorales, políticas sociales y sistemas de seguridad, dado que la información que administra es utilizada por múltiples áreas del Estado. Por ese motivo, la conducción del Renaper requiere una articulación constante con otras dependencias nacionales y jurisdiccionales.
La designación de un nuevo director nacional se produce en un contexto de reorganización de la administración pública, en el que el Gobierno nacional viene impulsando cambios en distintas áreas del Estado. En ese marco, el recambio en la conducción del Renaper busca asegurar la continuidad operativa del organismo y el normal funcionamiento de los servicios que presta a la ciudadanía.