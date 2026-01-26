Cambio en la conducción

Renunció el director del Renaper y el Gobierno designó a su reemplazante

El presidente Javier Milei aceptó la salida de Pablo Luis Santos al frente del Registro Nacional de las Personas y nombró en su lugar al abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux. El cambio de autoridades comenzará a regir desde febrero y fue oficializado en el Boletín Oficial.