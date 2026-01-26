Estados Unidos considera a la Argentina una pieza clave de su estrategia para América Latina
El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, destacó el rol geopolítico del país, defendió el apoyo financiero de Washington y elogió la evolución política del presidente Javier Milei tras su victoria electoral de 2025.
Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, destacó el rol estratégico de la Argentina. Foto: Reuters
La Argentina volvió a ocupar un lugar central en el tablero regional de Estados Unidos. Así lo expresó el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, quien afirmó que el país se convirtió en la “pieza clave” de la estrategia estadounidense para América Latina y celebró el rumbo político y económico adoptado por el gobierno de Javier Milei.
Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista concedida a La Derecha Diario y RAV Español, donde el funcionario defendió el respaldo económico otorgado por la administración estadounidense y rechazó las versiones que hablaban de una transferencia directa de fondos sin contraprestación.
Bessent subrayó que el apoyo se instrumentó a través de una operación crediticia y no como una entrega gratuita de recursos. “No regalamos 20.000 millones de dólares. Fue un préstamo. Terminamos ganando dinero y fue grandioso para todos”, sostuvo el funcionario, con un fuerte respaldo a la estrategia aplicada.
En ese marco, destacó que la asistencia permitió “fortalecer a la Argentina, apoyar al gobierno, al país y, lo más importante, al pueblo argentino”, al tiempo que consideró que la estabilidad lograda fue clave para evitar turbulencias financieras en un año electoral decisivo.
Para el secretario del Tesoro, el proceso de transformación que atraviesa la Argentina no es un fenómeno aislado, sino que puede irradiarse hacia otros países de la región. En ese sentido, mencionó a Paraguay, Chile, Bolivia y Colombia como posibles casos de cambio, mientras dejó abierta la expectativa sobre Brasil.
“Creo que estamos trayendo de vuelta a nuestros grandes aliados de América Latina a nuestra esfera de influencia”, afirmó Bessent, al analizar el escenario geopolítico regional y el reposicionamiento de Estados Unidos frente a gobiernos que considera estratégicos.
La Argentina como eje regional
Bessent sostuvo que el nuevo rol de la Argentina se explica tanto por el giro político interno como por la voluntad de alineamiento con Washington. En ese contexto, resaltó que el país pasó a ocupar un lugar central en la estrategia estadounidense para América Latina, en un escenario de redefinición de alianzas.
El funcionario consideró que el respaldo financiero brindado antes de las elecciones legislativas de 2025 fue una herramienta de política exterior. “Utilizamos el balance financiero de Estados Unidos para ayudar a un gran aliado a superar cierta turbulencia en el mercado”, explicó.
Según Bessent, existieron intentos deliberados de generar inestabilidad económica con fines electorales. “Era muy claro que sectores vinculados al kirchnerismo intentaban provocar un desajuste en el mercado para influir en las elecciones”, aseguró durante la entrevista.
El respaldo financiero de Estados Unidos fue defendido como una herramienta clave de política exterior.
En ese sentido, defendió la intervención estadounidense como una medida preventiva para garantizar estabilidad macroeconómica y evitar maniobras especulativas que pudieran afectar el proceso democrático y la gobernabilidad.
El secretario del Tesoro también recordó que Argentina ya devolvió parte de los fondos utilizados del acuerdo de estabilización cambiaria, por un total de 2.540 millones de dólares, y destacó que el repago fue “rápido y completo”.
Elogios a Milei y respaldo político
Uno de los pasajes más contundentes de la entrevista estuvo dedicado al presidente Javier Milei. Bessent celebró la “gran victoria” obtenida por el mandatario en las elecciones de medio término de 2025 y afirmó que “arrasó con todas las encuestas”.
Para el funcionario norteamericano, el liderazgo de Milei atraviesa una etapa de consolidación. “Está pasando de ser un gran candidato y un gran pensador, a convertirse en un político maduro y de gran nivel”, afirmó, y no descartó que pueda tener una larga proyección política.
En esa línea, valoró la capacidad del presidente argentino para ampliar su base electoral y construir consensos políticos, incluso a través del diálogo con gobernadores y referentes provinciales.
El funcionario también elogió el liderazgo del presidente estadounidense Donald Trump y el vínculo bilateral construido con el gobierno argentino, al que consideró un aliado estratégico en la región.
Milei recibió elogios del funcionario norteamericano tras su victoria electoral en 2025. Foto: Reuters
Inversiones y expectativas económicas
Bessent anticipó además un fuerte interés inversor en la Argentina. Reveló que una de las mayores compañías mineras del mundo evalúa realizar una inversión de entre 10.000 y 12.000 millones de dólares en el país, un escenario que consideró imposible durante los gobiernos kirchneristas.
“Bajo el robo y la corrupción del kirchnerismo, esto no era viable. Hoy la Argentina es su principal destino de inversión”, afirmó, al destacar el cambio en las reglas de juego y la previsibilidad económica.
El secretario del Tesoro sostuvo que la estabilidad macroeconómica y el alineamiento internacional generan un nuevo clima de negocios, con impacto directo en el desarrollo productivo y en la generación de empleo.
Finalmente, Bessent insistió en que el respaldo de Estados Unidos no responde solo a intereses financieros, sino a una visión estratégica de largo plazo. “Ayudar a la Argentina es ayudar a un aliado clave y a su pueblo”, concluyó.