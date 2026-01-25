Extrordinarias

Milei acelera la ratificación del acuerdo Mercosur–UE pese a la demora en Europa

Mientras el expediente se encamina a los tribunales de Luxemburgo, la Casa Rosada define la hoja de ruta para ser el primer país en ratificarlo en el Congreso. En paralelo, el canciller alemán Friedrich Merz advirtió que no aceptarán el “obstáculo”, abriendo una grieta en el viejo continente.