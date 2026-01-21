Pactos comerciales

El Parlamento Europeo detiene el acuerdo UE-Mercosur y lo remite a la justicia

Con una ajustada votación, la Eurocámara decidió suspender la tramitación del tratado de libre comercio firmado hace días con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay y pidió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que analice su conformidad con los tratados comunitarios.