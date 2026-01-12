Milei sostiene su imagen y La Libertad Avanza lidera la intención de voto
Un relevamiento nacional revela que Javier Milei conserva una imagen positiva robusta y se consolida como el dirigente mejor valorado del país. La Libertad Avanza sigue al frente en intención de voto, mientras el peronismo no logra revertir niveles de rechazo.
El presidente Javier Milei inicia el 2026 con una imagen positiva sólida y se posiciona como la figura política más valorada de la Argentina, según una encuesta nacional de alcance federal. El estudio confirma que el oficialismo mantiene cohesión electoral pese a un contexto social atravesado por percepciones divididas.
El relevamiento fue realizado por la consultora Opina Argentina sobre un total de 3.590 casos en todo el país. La encuesta presenta un margen de error de ±1,7 % y un nivel de confianza del 95 %, lo que refuerza la consistencia estadística de los resultados difundidos.
De acuerdo con el informe, Milei alcanza un 48 % de imagen positiva, sumando las valoraciones “muy positivas”y “algo positivas”. En paralelo, registra un 51 % de opiniones negativas o muy negativas, un diferencial que se mantiene estable por tercer año consecutivo.
El dato central del estudio es la persistencia del respaldo presidencial en un escenario de fuerte polarización política. La popularidad del mandatario no parece resentirse frente a un contexto económico y social que continúa generando lecturas contrapuestas entre la ciudadanía.
El apoyo más alto al presidente se concentra en el segmento joven. Entre quienes tienen entre 16 y 29 años, Milei alcanza un 54 % de aprobación. En los grupos etarios de 30 a 49 años y de 50 años o más, el respaldo desciende, aunque se mantiene competitivo.
Este comportamiento confirma una tendencia que se repite desde el inicio de su mandato: el núcleo duro libertario está compuesto mayoritariamente por votantes jóvenes, varones y de clase media, un perfil que se sostiene en el tiempo según el análisis del informe.
Detrás del Presidente aparece el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como el segundo integrante del gobierno nacional con mejor imagen. Su exposición mediática y rol como vocero influyen en una valoración positiva que lo posiciona por encima de otros funcionarios del gabinete.
En el arco opositor, el dirigente con mayor nivel de aprobación es el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Según la encuesta, cuenta con un 42 % de imagen positiva y un 57 % de opiniones negativas, consolidándose como la figura mejor posicionada dentro del peronismo.
Cristina Fernández de Kirchner, en cambio, presenta un escenario más adverso. Su imagen positiva se ubica en el 38 %, mientras que la negativa alcanza el 61 %, reflejando un nivel de rechazo elevado incluso entre sectores que históricamente fueron afines.
Más atrás se posiciona Sergio Massa, con un 34 % de valoración positiva, seguido por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien registra el menor nivel de aprobación del ranking, con apenas un 33 %.
Percepciones sociales y clima de época
La encuesta también indagó sobre la percepción de la situación social del país. El 48 % de los consultados considera que la Argentina está peor que hace un año, mientras que un 42 % cree que la situación mejoró, evidenciando un escenario de fuerte división.
El análisis por género muestra diferencias marcadas. El 52 % de las mujeres percibe un empeoramiento del contexto nacional, mientras que ese porcentaje desciende al 47 % entre los hombres. La brecha refuerza lecturas disímiles sobre el rumbo del país.
Pese a ese clima de pesimismo relativo, el estudio destaca que la base electoral oficialista se mantiene cohesionada. Entre quienes apoyan al gobierno, predomina la percepción de que la situación general del país es mejor que un año atrás.
“El respaldo al oficialismo continúa siendo principalmente masculino, joven y de clase media”, detalla el informe. En números, el 45 % de los hombres apoya al gobierno de Milei, frente a porcentajes más bajos entre las mujeres.
En términos sociales, el 50 % de quienes se identifican como clase media expresa apoyo al Presidente, un dato que refuerza el anclaje del proyecto libertario en sectores urbanos y productivos.
Un dato relevante del relevamiento es la consolidación del sector denominado “Ni-Ni”, compuesto por quienes no se identifican ni con el oficialismo ni con la oposición. Este grupo representa el 17 % de la población encuestada.
Lejos de ser un voto errático, el informe advierte que este segmento muestra definiciones claras en términos de liderazgo. Del total de los “Ni-Ni”, el 46 % aprueba la figura de Milei y un contundente 82 % desaprueba a Cristina Kirchner.
Este comportamiento convierte a ese electorado en un actor decisivo de cara a futuros procesos electorales, ya que combina distancia política con preferencias marcadas frente a los principales liderazgos nacionales.
En el plano territorial, el respaldo al oficialismo también muestra diferencias significativas. El mayor apoyo a Milei se registra en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde alcanza el 51 % de aprobación.
En contraste, la oposición encuentra su principal bastión en la Patagonia, donde el 48 % de los encuestados expresa una postura crítica hacia el gobierno nacional. El dato confirma la persistencia de clivajes regionales en la política argentina.
El relevamiento de Opina Argentina concluye que, a pesar de un escenario social complejo y percepciones divididas, Javier Milei conserva una base política sólida y un liderazgo central en el sistema político, con La Libertad Avanza como el espacio con mayor intención de voto al comenzar el 2026.