Grabó a un kayakista en peligro y no lo ayudó: denunciaron a un guardavidas en Villa Gesell

El Municipio de Villa Gesell radicó una denuncia penal por abandono de persona contra un guardavidas de un sector concesionado que, lejos de auxiliar a un náufrago, decidió grabar la escena con su celular mientras lanzaba insultos y burlas.
El hecho ocurrió en la zona del muelle, donde el rescatista optó por filmar el episodio mientras una persona permanecía a la deriva, lo que derivó en una presentación judicial.
El hecho ocurrió en el sector del muelle, entre las 8 y las 10 de la mañana, cuando el trabajador advirtió que un kayak había volcado dentro de una canaleta. A pesar de detectar la situación de riesgo, el guardavidas optó por no intervenir y registrar el momento con su teléfono.
Durante la filmación, el hombre dejó en claro su intención de no asistir de inmediato al kayakista y lanzó una frase que quedó registrada en el video: “La voy a dejar ahí hasta lo último, que aprenda”.
El material audiovisual, que ya integra la prueba judicial, expone el estado de alteración emocional del denunciado. En el registro se lo escucha manifestar su enojo por conflictos personales: “Encima estoy re cruzado, ya estoy recontra caliente”, mientras la víctima permanecía a la deriva.
En otro tramo del audio, el guardavidas describe con tono burlón el desplazamiento del kayak hacia el muelle y reafirma su decisión de no intervenir de inmediato: “Quedó boyando como una boya... ahí lo tenés a punto de colisionar”.
Desde el Ejecutivo local aclararon que el involucrado no forma parte del Cuerpo de Guardavidas Municipal, el cual se rige por protocolos estrictos de capacitación y actuación orientados a la protección de la vida humana.
Al tratarse de un trabajador perteneciente a un sector privado concesionado, el Municipio notificó a los organismos provinciales correspondientes para que se inicie una investigación administrativa.
La presentación judicial apunta a determinar si se configuró un incumplimiento de los deberes de cuidado, teniendo en cuenta que el acusado habría priorizado su enojo personal —mencionó que le habían roto una sombrilla— por sobre la vida de la persona que se encontraba en el agua.