Villa Gesell: no pudieron operar al hombre que sufrió graves fracturas al volcar en los médanos

El joven de 27 años que resultó gravemente herido al volcar con un cuatriciclo en Villa Gesell continúa internado en estado crítico y no pudo ser operado por la complejidad de su cuadro clínico. La intervención neurológica prevista debió postergarse y se evaluará nuevamente en las próximas horas.
El paciente permanece en terapia intensiva con respiración asistida y medicación para sostener la presión arterial. El cuadro sigue siendo delicado y el pronóstico fue informado como muy reservado.
Qué complicación frenó la cirugía
El último parte médico señaló que los especialistas analizaron una cirugía neurológica que incluía la limpieza de fragmentos óseos y la colocación de un sensor para monitorear la presión intracraneal. Sin embargo, el procedimiento no se realizó por una alteración en la coagulación, actualmente bajo tratamiento.
La expectativa del equipo médico es estabilizar esa condición para definir si es factible avanzar con la operación. Mientras tanto, el seguimiento es permanente para evitar nuevos riesgos asociados al traumatismo.
El vuelco en los médanos
El hecho ocurrió durante el fin de semana, cuando el joven —oriundo de Guernica— sufrió heridas de gravedad tras volcar el cuatriciclo que conducía en los médanos del camping Pucará, en Villa Gesell.
Ante la gravedad del cuadro, el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias desplegó un operativo de traslado en helicóptero sanitario durante la madrugada del domingo, desde Villa Gesell hasta el Hospital Interzonal General de Agudos “General San Martín” de La Plata.
En el hospital platense se confirmó que presenta fracturas en el cráneo, en la región frontal y parietal izquierda, además de lesiones en el rostro y en la órbita ocular. Por estas horas, los médicos sostienen la asistencia y aguardan una ventana clínica para avanzar con la cirugía pendiente.
La situación volvió a encender la alarma sobre los riesgos de circular por médanos con vehículos de este tipo, en escenarios donde un vuelco puede transformar un paseo en una emergencia extrema.