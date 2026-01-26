Fuerte inversión

San Jerónimo Norte: durante enero se mejoraron más de 27 kilómetros de caminos rurales

Durante los primeros 20 días del mes de enero, el Municipio de San Jerónimo Norte realizó tareas de mantenimiento en 27 kilómetros de caminos rurales, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad, seguridad y conectividad en distintos puntos del distrito.