San Jerónimo Norte: durante enero se mejoraron más de 27 kilómetros de caminos rurales

Durante los primeros 20 días del mes de enero, el Municipio de San Jerónimo Norte realizó tareas de mantenimiento en 27 kilómetros de caminos rurales, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad, seguridad y conectividad en distintos puntos del distrito.

El objetivo es garantizar la transitabilidad, seguridad y conectividad en distintos puntos del distrito. Foto: Archivo
Las tareas de mantenimiento se desarrollaron mediante trabajos con motoniveladoras y rabasto, alcanzando un total de 27 kilómetros de caminos rurales intervenidos en diversos sectores del distrito.

Estas acciones permitieron mejorar el estado general de las trazas, favoreciendo el tránsito diario de productores, vecinos y transportistas que utilizan la red vial rural.

Además, se llevaron adelante recambios de tubos en alcantarillas, fundamentales para el correcto escurrimiento del agua, y se continúa de manera permanente con el desmalezado de banquinas, una labor clave para la visibilidad, la seguridad vial y la conservación de los caminos.

Además, se llevaron adelante recambios de tubos en alcantarillas, fundamentales para el correcto escurrimiento del agua, y se continúa de manera permanente con el desmalezado de banquinas, una labor clave para la visibilidad, la seguridad vial y la conservación de los caminos.

Trabajos en la zona de la Ruta Nº 50-S

Actualmente, las tareas se concentran en la zona de la Ruta Provincial N.º 50S, específicamente sobre el camino central que conecta con la Ruta Provincial N.º 70, en dirección este.

El proyecto comprende ocho trazas que suman un total de 11.810 metros, beneficiando a productores apícolas con 300 colmenas; 549 hectáreas agrícolas; 1.593 hectáreas ganaderas; 361 cabezas de ganado bovino de carne; 1.988 cabezas bovinas de leche en 11 tambos, que producen 12.269.475 de litros anuales de leche cruda.El objetivo es garantizar la transitabilidad, seguridad y conectividad en distintos puntos del distrito. Foto: Archivo

Desde el Municipio destacaron la importancia de sostener este tipo de trabajos de manera continua, considerando el rol estratégico que cumplen los caminos rurales para la actividad productiva y la circulación cotidiana.

Asimismo, se informó que si bien el objetivo es mantener los caminos y banquinas limpios, seguros y transitables, factores climáticos —como el rápido crecimiento de la vegetación— y eventuales inconvenientes mecánicos pueden generar demoras en la prestación del servicio.

No obstante, se remarcó que se realizan todos los esfuerzos necesarios para dar respuesta a las demandas de la zona rural y sostener el mantenimiento vial de forma permanente.

