Obras sociales disponibles para monotributistas en enero de 2026: listado, requisitos y cómo afiliarse

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó el padrón de entidades habilitadas para monotributistas en 2026. La afiliación no es automática y requiere trámites específicos ante cada obra social del listado oficial.
Los monotributistas que hayan iniciado su inscripción en el régimen simplificado o quieran cambiar de cobertura tienen desde este mes un listado actualizado de obras sociales a las que pueden acceder.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que administra el sistema, publicó las entidades habilitadas en enero de 2026, lo que marca el universo de opciones formales para recibir atención médica dentro del sistema de seguridad social argentino.
La actualización del padrón de obras sociales forma parte del cumplimiento del marco normativo vigente desde finales de 2024, cuando se creó el Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud (RNAS).
Este registro es obligatorio para que una obra social o entidad prestadora pueda admitir monotributistas dentro de su cobertura de salud. Solo las entidades que figuran en ese registro pueden brindar atención médica a los contribuyentes incluidos en el Monotributo.
En enero de 2026, el listado oficial incluye decenas de obras sociales – sindicales, mutuales y algunas asociaciones profesionales –, a las que los monotributistas pueden optar para recibir prestaciones médicas, odontológicas y otros servicios contemplados por el Plan Médico Obligatorio (PMO).
La afiliación no se genera de forma automática con la inscripción en el Monotributo: cada contribuyente debe gestionar el alta en la obra social que elija.
Entre las entidades habilitadas figuran, por ejemplo:
OSSACRA (Amas de Casa)
OSPROTURA (Profesionales del Turf)
OSTCARA (Trabajadores de la Carne y Afines)
OSAMOC (Obreros Católicos)
OSTAXB.A (Conductores de Taxis de CABA)
OSPM (Programas Médicos – Mutual)
OSPYSA (Prevención y la Salud)
OSBLYCA (Barracas de Lanas, Cueros y Anexos)
OSMTT (Maquinistas de Teatro y Televisión)
OSDEM (Músicos)
OSEPC (Empleados de Prensa de Córdoba)
y otras con presencia en distintos sectores productivos o gremiales.
La lista completa está disponible en los portales oficiales de ARCA y la Superintendencia de Servicios de Salud, organismos que publican periódicamente las actualizaciones del padrón habilitado.
Para iniciar la afiliación, los monotributistas deben presentar documentación básica ante la obra social seleccionada, que suele incluir el DNI, el último comprobante de pago del Monotributo, y los formularios que cada entidad requiera para formalizar la inscripción.
Esta gestión puede hacerse de forma presencial o a través de los sistemas electrónicos habilitados, como la plataforma Mi SSSalud, con clave fiscal.
La oferta de obras sociales habilitadas para monotributistas este año es más amplia que en períodos anteriores, con más de 40 entidades registradas en el RNAS y que están habilitadas para recibir nuevas afiliaciones.
Esto incluye obras sociales tradicionales de distintos sectores laborales, además de mutuales y entidades de carácter profesional o gremial que ofrecen cobertura adaptada a sus afiliados.
La incorporación al padrón oficial no solo permite cursar la afiliación inicial, sino también posibilita que quienes ya cuentan con una obra social puedan cambiar de entidad si lo desean.
En general, la normativa permite un cambio de obra social por año, siempre que se cumplan los requisitos administrativos y se respete el plazo mínimo de permanencia en la cobertura anterior una vez efectivizado el trámite.
A la hora de elegir, los monotributistas deben considerar aspectos prácticos como la ubicación de los centros de atención, la red de prestadores, la cobertura de especialidades médicas y los tiempos de espera para turnos o estudios.
Aunque el aporte a la obra social está incluido en la cuota mensual del Monotributo, esto no siempre garantiza el acceso automático a todos los servicios: completar el trámite de alta y verificar la admisión en la obra social elegida es fundamental para que la cobertura funcione correctamente.
Adicionalmente, los monotributistas pueden incorporar a sus familiares a cargo en la obra social elegida, como cónyuge o hijos, lo que implica un ajuste en la cobertura y en algunos casos un incremento en el aporte mensual dependiendo de las normativas de cada entidad.
La actualización del listado de obras sociales disponibles se inscribe en un contexto más amplio de modificaciones en el régimen del Monotributo y en las normas que regulan el acceso a la salud para pequeños contribuyentes.
Desde la implementación del RNAS y la adecuación de trámites administrativos, las autoridades buscan transparentar y organizar de manera más clara las opciones para quienes aportan bajo este sistema.
Para quienes estén tramitando su alta en el Monotributo este año o piensen en cambiar de obra social, es aconsejable consultar de manera periódica los listados oficiales y asesorarse sobre los pasos administrativos necesarios, para garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud incluidos en su aporte obligatorio.