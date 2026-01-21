A pocos días de publicada la ley

El primer fallo de “inocencia fiscal” del país fue dictado por un juez de Rosario

La modificación del Régimen Penal Tributario, que elevó los montos del umbral de punibilidad por evasión, entró en vigencia el 2 de enero de 2026. Como la condena no estaba firme, el mismo magistrado que la había dictado la dejó sin efecto.