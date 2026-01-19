#HOY:

ARCA fue aceptada como querellante en una causa contra la AFA

La denuncia apunta a evasiones en impuestos clave, señalando una omisión deliberada de transferencias al Estado, complicando a la directiva del fútbol nacional.

La causa contra la casa madre del fútbol argentino es por la presunta apropiación indebida de más de $19.000 millones correspondientes al Estado.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fue aceptada como querellante en la causa que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por supuesta “evasión agravada”.

De acuerdo a este expediente, el ente rector del fútbol argentino incurrió en una presunta apropiación indebida de más de 19.000 millones de pesos que debía girar al Estado.

Con la reciente decisión del juez en lo Penal Económico Diego Amarante, los abogados del organismo estatal tendrán acceso total al expediente, solicitar medidas de prueba y apelar resoluciones, convirtiéndose contra la administración de Claudio “Chiqui” Tapia.

La causa

Esta causa, una de las varias que están salpicando a la AFA, surgió de una denuncia presentada por la propia ARCA el pasado 12 de diciembre.

En esa presentación, el ente recaudador alertó a la Justicia que la AFA estaba reteniendo dinero de los clubes, pero no lo giraba al Estado.

Recibida la denuncia, el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial avanzó con la apertura de la investigación e imputó a la cúpula de la AFA por el delito de evasión agravada.

A member of the Argentine Federal Police uses his phone at the entrace of the Argentine Football Association (AFA) headquarters, where Federal Police raid amid investigation into alleged money laundering, according to local media, in Buenos Aires, Argentina December 9, 2025. REUTERS/Cristina SillePor la causa, hubo allanamientos en la sede central de la AFA. Foto: Archivo / REUTERS / Cristina Sille.

Según los abogados de ARCA, Vanina Mariel Vidal y Matías Alejo Gentile Brezigar, el perjuicio fiscal denunciado asciende a la suma exacta de $19.353.546.843,85.

El organismo detectó irregularidades en el ingreso de IVA, Impuesto a las Ganancias y Contribuciones a la Seguridad Social en el período marzo de 2024-septiembre de 2025.

Según la denuncia del organismo del gobierno, la AFA "conocía su obligación, había practicado las retenciones y se encontraba en condiciones de cumplir con el depósito, optando sin embargo por omitirlo”.

Para el fisco, esto no es solamente una deuda, sino una “indebida apropiación de caudales públicos”, ya que esos fondos “no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención”.

