“No le doy bola, no estoy imputado”: Chiqui Tapia rompió el silencio sobre las denuncias de corrupción

Claudio “Chiqui” Tapia eligió la playa para su primera reacción pública. Desde un parador en Punta Mogotes, en Mar del Plata, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino se refirió por primera vez a la causa por presunta corrupción en la entidad que conduce. Le bajó el tono a la situación y aseguró: “No estoy imputado. No le doy bola a lo otro”.
En una entrevista con La Nación, Tapia buscó desligarse del escándalo judicial que lo involucra junto a dirigentes de su entorno. “Son dos realidades distintas, la de los medios y la de la gente”, dijo, en alusión a la cobertura del caso. Según explicó, su tranquilidad se basa en no tener cargos formales en su contra: “Lo otro es mediático. No pasa nada”.
Tapia apuntó que lo único que le importa es el cariño de los hinchas: “Me duelen las piernas de pararme y sentarme por las fotos. Tengo las rodillas a la miseria”. Afirmó que la popularidad tras el Mundial de Qatar sigue intacta: “A donde voy es igual”.
Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de AFA.
La causa: fondos desviados y propiedades de lujo
La Justicia federal avanza en una investigación que busca esclarecer maniobras financieras tras los ingresos obtenidos por la AFA en 2022. Uno de los ejes del expediente es la compra de una lujosa mansión en Pilar, valuada en 17 millones de dólares, adquirida por 1,8 millones a nombre de una firma con titulares sin capacidad económica declarada. La casa tiene helipuerto, haras y 54 vehículos.
Se espera que la Cámara Federal de San Martín determine qué juzgado seguirá con el expediente. El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky y el federal de Campana, Adrián González Charvay, mantienen una disputa por la causa.
AFA bajo la lupa de la IGJ
La Inspección General de Justicia también exige explicaciones sobre supuestas irregularidades en los balances presentados por la AFA. El foco está puesto en movimientos por más de 450 millones de dólares. La entidad aún no respondió oficialmente a esos señalamientos, aunque desliza que se trata de “operaciones políticas y mediáticas”.
El reclamo del hospital de Bahía Blanca
Uno de los episodios más polémicos fue la denuncia del Hospital Penna de Bahía Blanca. Según el reclamo, la AFA no transfirió 108 millones de pesos correspondientes a la recaudación de un partido solidario tras las inundaciones de 2025. La respuesta fue un comunicado titulado “Otra mentira más”, en el que la entidad negó las acusaciones y apuntó contra algunos medios de comunicación.
En ese escrito, se citó un documento del propio hospital y del Ministerio de Salud bonaerense asegurando que “la situación está completamente saldada”. Sin embargo, el reclamo inicial sostenía que solo se habían recibido 593 millones.
Tapia, entre la defensa pública y la presión judicial
Mientras la causa judicial sigue en movimiento y se suman presentaciones vinculadas al manejo de fondos de la AFA, Tapia intenta mantener el control del discurso público. “Lo único que me preocupaba era mi familia, pero los pibes ya están grandes”, dijo en tono distendido.
También contó que, incluso en sus vacaciones, la gente le pide “ir por la cuarta” estrella mundial en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Pero más allá de las fotos y los autógrafos, el frente judicial sigue abierto.