AFA bajo la lupa

“No le doy bola, no estoy imputado”: Chiqui Tapia rompió el silencio sobre las denuncias de corrupción

Desde Mar del Plata, el presidente de la AFA habló por primera vez sobre la causa judicial por desvío de fondos. Dijo que atraviesa el escándalo con tranquilidad y apuntó contra los medios.