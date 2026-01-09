Ordenan bloquear la tarjeta de la AFA que usaba el presunto testaferro de Toviggino

La Justicia federal dio un nuevo paso en la investigación que compromete al entorno del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. El juez Marcelo Aguinsky ordenó bloquear una tarjeta corporativa emitida por American Express y vinculada a Luciano Pantano, apuntado como presunto testaferro del dirigente.
La medida fue dispuesta tras detectarse consumos promedio de $50 millones mensuales, sin justificación institucional. Entre los gastos relevados por la investigación figuran el pago de servicios de viviendas habitadas por Pantano y su familia, como así también Telepases de autos de alta gama vinculados al ingreso de una lujosa mansión en Pilar.
La tarjeta, que formaba parte del paquete corporativo de la Asociación del Fútbol Argentino, era utilizada para cubrir una serie de consumos que excedían ampliamente las funciones esperables en el marco de una entidad deportiva.
Una trama de vínculos familiares y patrimoniales
El expediente judicial indica que la propiedad en Pilar, ex residencia del futbolista Carlos Tevez, fue adquirida por Real Central SRL, sociedad cuyos titulares son Pantano y su madre, Ana Conte. La titularidad formal del inmueble fue pasando de un hermano a otro, lo que ahora es investigado como posible maniobra para ocultar la propiedad real.
Además, documentos incorporados a la causa muestran que la hija de Toviggino también aparece registrada como residente de la vivienda, lo que profundiza las sospechas sobre el nexo directo entre la familia Pantano y el alto dirigente de AFA.
Invitados, helicópteros y nueva prueba
Los registros revelan que también se asentaron como visitantes frecuentes Máximo Toviggino y Norberto Pantano. A eso se suman nuevas medidas de prueba dispuestas por Aguinsky, entre ellas la revisión de cámaras de seguridad cercanas a la mansión para comprobar posibles traslados previos al allanamiento.
En paralelo, se solicitó información a la empresa Flyzar, dueña de un helicóptero citado en el expediente, para conocer el detalle de vuelos, pilotos y pasajeros. Aguinsky también convocó al nuevo titular de la DGI, Mariano Mengochea, con el objetivo de profundizar la pesquisa sobre las sociedades que podrían haber intervenido en la compra de la estancia.
Una causa que no se detiene en feria
Aguinsky resolvió además suspender la feria judicial para garantizar la continuidad de la investigación. La defensa de Pantano y Conte había solicitado trasladar el caso a un juzgado de Campana, pero el magistrado rechazó el planteo y ratificó su competencia.
El expediente, que ya había avanzado con la imputación de “Chiqui” Tapia y Toviggino por retención ilegal de aportes previsionales, suma ahora un capítulo clave en el seguimiento del circuito patrimonial paralelo al frente institucional de la AFA.