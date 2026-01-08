Trámite

Cómo pedir la devolución del 30% de impuestos por gastos en dólares con tarjeta

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó el trámite online para solicitar la devolución de las percepciones del 30% aplicadas durante 2025 sobre consumos en moneda extranjera y compras de dólar oficial. El procedimiento está disponible para quienes, por su situación fiscal, puedan recuperar esos montos