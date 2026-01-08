Cómo pedir la devolución del 30% de impuestos por gastos en dólares con tarjeta

Con el inicio de 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) abrió la posibilidad de solicitar el reintegro del 30% que se aplica como percepción sobre ciertos gastos en dólares y compras de dólar oficial realizadas durante 2025.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó el trámite online para solicitar la devolución de las percepciones del 30% aplicadas durante 2025 sobre consumos en moneda extranjera y compras de dólar oficial. El procedimiento está disponible para quienes, por su situación fiscal, puedan recuperar esos montos
Esa percepción corresponde a adelantos de los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales y funciona como un pago anticipado que, en determinados casos, puede recuperarse.
La devolución no es automática: depende de la situación fiscal del contribuyente. El trámite está dirigido a personas físicas que no estén obligadas a estar inscriptas en el Impuesto a las Ganancias o en Bienes Personales, siempre que no tengan obligación de hacerlo.
También pueden acceder quienes están en relación de dependencia y no hayan tenido retenciones de Ganancias de cuarta categoría, así como quienes, a pesar de haber tenido retenciones, hayan recibido percepciones correspondientes a Bienes Personales.
Las percepciones alcanzan a operaciones que incluyen gastos con tarjeta de crédito o débito en el extranjero, compras fuera del país, pasajes internacionales y servicios turísticos contratados mediante agencias locales. También se contemplan algunos servicios digitales contratados a proveedores en el exterior, como plataformas de streaming.
Este régimen forma parte de las normas tributarias vigentes y busca que aquellos contribuyentes que actuaron como “pagadores anticipados” de impuestos a través de estas percepciones puedan recuperar esos anticipos cuando, por sus obligaciones fiscales, no correspondan pagar Ganancias o Bienes Personales.
El trámite para solicitar la devolución del 30% se realiza 100% en línea a través del portal de ARCA y requiere contar con CUIT y clave fiscal de nivel 2 o superior. A continuación, se detalla el procedimiento que deben seguir los contribuyentes interesados:
Acceso al sistema:
Ingresar al sitio web oficial de ARCA con la CUIT y clave fiscal. En caso de no encontrar el servicio habilitado, se puede agregar desde la opción “Mis Servicios”.
Devolución de percepciones:
Una vez dentro, seleccionar el servicio denominado “Devolución de percepciones” y elegir la opción para crear una solicitud nueva.
Periodo fiscal:
Indicar el año y mes correspondiente al período fiscal 2025 del cual se quiere solicitar la devolución.
Verificación de percepciones:
El sistema mostrará automáticamente las percepciones informadas por bancos y agencias de viaje asociadas a los consumos realizados. El contribuyente puede seleccionar las percepciones que corresponden o, en caso de que alguna falte, agregarla manualmente.
Presentación de la solicitud:
Una vez que se completa la selección y verificación de datos, es necesario presentar la solicitud y confirmar los datos cargados.
Seguimiento:
El estado de la solicitud puede consultarse desde el mismo servicio en la plataforma de ARCA. Si la evaluación es favorable, el monto a devolver será acreditado en la cuenta bancaria (CBU) informada por el contribuyente. En caso de rechazo, el organismo notificará al contribuyente a través del Domicilio Fiscal Electrónico.
El proceso de evaluación de la solicitud incluye controles automáticos y verificaciones por parte de ARCA antes de definir si corresponde o no el reintegro de los montos solicitados.
Es importante recordar que esta devolución corresponde únicamente a percepciones que funcionaron como adelanto de impuestos a cuenta del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales. Por lo tanto, no todos los contribuyentes podrán recuperar estos montos; solo quienes, por su situación fiscal, queden fuera de la obligación de pagar esos impuestos o tengan saldo a favor.
Para quienes consumieron en dólares y deseen evitar la percepción del 30% en primer lugar, existe otra alternativa: pagar el gasto en dólares antes del vencimiento del resumen de la tarjeta.
Esto puede hacerse, por ejemplo, comprando dólares oficiales desde la aplicación bancaria o mediante operaciones de dólar MEP para tener saldo en moneda extranjera disponible y cancelar el resumen en esa moneda.
De esta manera, se elimina la percepción original y no es necesario gestionar la devolución posteriormente.