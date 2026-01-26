Más inversión en seguridad: nueva unidad policial 0KM para San Jerónimo del Sauce

San Jerónimo del Sauce celebra la adquisición de una nueva unidad móvil policial 0KM, una herramienta fundamental que permitirá optimizar el trabajo cotidiano de las fuerzas de seguridad en la localidad.
Con el objetivo de seguir fortaleciendo la seguridad y mejorar la atención a la comunidad, San Jerónimo del Sauce incorporó una nueva unidad móvil policial 0KM, fruto de gestiones que apuntan al crecimiento y al bienestar de vecinos y vecinas.
San Jerónimo del Sauce celebra la adquisición de una nueva unidad móvil policial 0KM, una herramienta fundamental que permitirá optimizar el trabajo cotidiano de las fuerzas de seguridad en la localidad.
Este nuevo vehículo refuerza la capacidad operativa, mejora los tiempos de respuesta ante emergencias y garantiza mejores condiciones de trabajo para el personal policial.
La incorporación del móvil representa un avance concreto en materia de prevención y cuidado, brindando mayor presencia en el territorio y contribuyendo a una atención más eficiente de las demandas de la comunidad.
Esta nueva adquisición es resultado de una gestión sostenida y del compromiso permanente con el desarrollo de la localidad. Desde el gobierno local se continúa apostando a políticas que fortalezcan los servicios esenciales y acompañen el crecimiento de San Jerónimo del Sauce.
“Seguimos gestionando y apostando al crecimiento”, remarcaron autoridades locales, destacando que la seguridad es una prioridad y que cada inversión realizada busca mejorar la calidad de vida de los vecinos. La llegada de esta unidad móvil 0KM reafirma ese camino, consolidando acciones concretas que impactan positivamente en la comunidad.
San Jerónimo del Sauce inició una etapa histórica con el comienzo de los trabajos para su conexión al Acueducto Desvío Arijón, una obra largamente esperada que permitirá asegurar el suministro de agua potable a todos los hogares de la localidad.
El proyecto contempla la construcción de un nuevo ramal de 10 kilómetros, que se integrará al sistema provincial de acueductos, además de la ejecución de la red interna y las conexiones domiciliarias necesarias para garantizar una cobertura total.
La obra no solo mejorará la calidad de vida de los vecinos y vecinas, sino que también impactará de manera directa en la salud pública, el desarrollo urbano y el crecimiento productivo de la localidad.
El acceso permanente al agua segura es un factor esencial para el arraigo, la planificación territorial y la igualdad de oportunidades.
El financiamiento del proyecto supera los 2.690 millones de pesos y proviene de fondos externos gestionados a través de la Agencia de Cooperación Económica y Financiamiento Externo (ACEFE), organismo dependiente del Ministerio de Economía.
Esta inversión refleja una fuerte articulación entre la planificación técnica y la gestión de recursos, orientada a dar respuesta a una demanda estructural de la comunidad.
La obra se inscribe en una política pública que prioriza la infraestructura básica como herramienta de inclusión, equidad y desarrollo sostenible para las localidades del interior.