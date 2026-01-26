Departamento Las Colonias

Más inversión en seguridad: nueva unidad policial 0KM para San Jerónimo del Sauce

Con el objetivo de seguir fortaleciendo la seguridad y mejorar la atención a la comunidad, San Jerónimo del Sauce incorporó una nueva unidad móvil policial 0KM, fruto de gestiones que apuntan al crecimiento y al bienestar de vecinos y vecinas.