Alerta por tormentas fuertes y granizo en gran parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió nuevas alertas por eventos climáticos adversos que impactarán en una amplia franja del país durante la jornada de este lunes. Se esperan tormentas fuertes, con probabilidad de granizo, intensas ráfagas de viento y abundante caída de agua en cortos períodos.
El fenómeno de tormentas afectará a distintas regiones de las provincias de Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. En algunas de estas áreas, el nivel de advertencia asciende a alerta naranja debido a la intensidad prevista de los eventos.
Para las zonas comprendidas bajo alerta amarilla, el organismo indicó que se registrarán tormentas de variada intensidad, con posibilidad de que algunas sean localmente fuertes. Estas condiciones estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, lluvias intensas en períodos breves y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h.
En estos sectores, se estiman acumulados de precipitación que oscilarán entre 20 y 40 mm, aunque no se descartan valores superiores de manera puntual.
Alerta naranja
En las regiones alcanzadas por alerta naranja, el SMN advirtió que las tormentas podrían presentar características severas. Se prevé la posible caída de granizo de mayor tamaño, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y abundantes precipitaciones concentradas en lapsos cortos.
Algunas zonas podrían registrar fenómenos de fuerte intensidad. Crédito: Flavio Raina.
Los valores de lluvia acumulada en estas áreas se ubicarán entre 30 y 70 mm, con la posibilidad de registros más elevados de forma localizada.
Recomendaciones
Ante estas condiciones, el SMN difundió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos:
Evitá salir durante los momentos de mayor intensidad
No saques la basura y mantené limpios desagües y sumideros
Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
Cerrá y mantenete alejado de puertas y ventanas
Retirá o asegurá objetos que puedan ser desplazados por el viento
Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, vivienda o vehículo cerrado