#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Este lunes

Alerta por tormentas fuertes y granizo en gran parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre condiciones climáticas adversas que se desarrollarán en amplias regiones, con lluvias intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica.

El mal tiempo se extenderá durante gran parte del día. Crédito: Guillermo Di Salvatore.El mal tiempo se extenderá durante gran parte del día. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
Seguinos en
Por: 

El Servicio Meteorológico Nacional emitió nuevas alertas por eventos climáticos adversos que impactarán en una amplia franja del país durante la jornada de este lunes. Se esperan tormentas fuertes, con probabilidad de granizo, intensas ráfagas de viento y abundante caída de agua en cortos períodos.

El fenómeno de tormentas afectará a distintas regiones de las provincias de Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. En algunas de estas áreas, el nivel de advertencia asciende a alerta naranja debido a la intensidad prevista de los eventos.

Mirá tambiénAlerta amarilla por altas temperaturas en la ciudad de Santa Fe para este lunes

Alerta amarilla

Para las zonas comprendidas bajo alerta amarilla, el organismo indicó que se registrarán tormentas de variada intensidad, con posibilidad de que algunas sean localmente fuertes. Estas condiciones estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, lluvias intensas en períodos breves y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h.

En estos sectores, se estiman acumulados de precipitación que oscilarán entre 20 y 40 mm, aunque no se descartan valores superiores de manera puntual.

Alerta naranja

En las regiones alcanzadas por alerta naranja, el SMN advirtió que las tormentas podrían presentar características severas. Se prevé la posible caída de granizo de mayor tamaño, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y abundantes precipitaciones concentradas en lapsos cortos.

Algunas zonas podrían registrar fenómenos de fuerte intensidad. Crédito: Flavio Raina.Algunas zonas podrían registrar fenómenos de fuerte intensidad. Crédito: Flavio Raina.

Los valores de lluvia acumulada en estas áreas se ubicarán entre 30 y 70 mm, con la posibilidad de registros más elevados de forma localizada.

Recomendaciones

Ante estas condiciones, el SMN difundió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos:

  • Evitá salir durante los momentos de mayor intensidad
  • No saques la basura y mantené limpios desagües y sumideros
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrá y mantenete alejado de puertas y ventanas
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser desplazados por el viento
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, vivienda o vehículo cerrado
Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Servicio Meteorológico Nacional
Buenos Aires
Río Negro
La Pampa
Córdoba
San Luis
Mendoza
San Juan
La Rioja
Catamarca
Salta
Jujuy
Tucumán

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro