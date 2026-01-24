Santa Fe ciudad

Advierten por las altas temperaturas, las palometas y los golpes de calor

Debido a las altas temperaturas en la ciudad, brindan una serie de recomendaciones ante la aparición de ciertos síntomas relacionados al golpe de calor. En las playas hay que prestar atención a las banderas antes de ingresar al agua. En las últimas 48 horas hubo 5 heridos por ataques de palometas.