Intervención policial clave permitió salvar a un niño en plena convulsión

En la tarde del sábado, personal de la Brigada Motorizada Zona Centro Norte, perteneciente a la Guardia Provincial, protagonizó una destacada intervención al asistir y trasladar de urgencia a un menor de edad que presentaba síntomas de convulsión.
Ocurrió durante un control vehicular que los agentes de la Brigada Motorizada, dependiente de la Guardia Provincial, realizaban en ruta 168, altura del kilómetro 18.
El hecho ocurrió mientras los efectivos se encontraban realizando un dispositivo de control vehicular, a la altura del Km 18 de la Ruta Nacional N°168, cuando el conductor de un automóvil detuvo su marcha de manera repentina y solicitó ayuda con desesperación debido a que su hijo menor de edad se encontraría en una grave situación de salud.
Ante la premura del caso, los funcionarios policiales intervinientes procedieron al traslado inmediato del menor en la unidad móvil, con activación de balizas y sirenas encendidas. Además, mantuvieron comunicación constante vía frecuencia radial con personal de la Central de Emergencias 911, quien brindó apoyo operativo y coordinación de unidades para despeje y cortes preventivos en el trayecto.
El traslado finalizó en el Hospital de Niños “Orlando Alasia” de la ciudad de Santa Fe, donde el menor ingresó al nosocomio, siendo recibido por el personal médico para la atención correspondiente.
Por último, cabe mencionar que este accionar refleja el compromiso, la vocación de servicio y el profesionalismo de los integrantes de la Policía de Santa Fe, quienes además de cumplir funciones preventivas y de control, oportunamente también responden con humanidad y rapidez ante emergencias que ponen en riesgo la vida, acorde a su s condiciones de servidores públicos.
La articulación entre las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia demuestra que el trabajo en equipo salva vidas y fortalecen la confianza de la comunidad.