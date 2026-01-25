Escopetazo: mató al perro de su vecina porque le molestaban los ladridos; un menor fue detenido

Un brutal episodio de maltrato animal conmocionó a San José del Rincón durante este fin de semana. Un adolescente de 16 años fue aprehendido tras matar de un disparo al perro de su vecina, presuntamente molesto por los ladridos. El hecho ocurrió en la zona del Callejón Acería y Terraplén, y derivó en una causa judicial por infracción a la Ley 14.346.
El alerta ingresó a la Central de Emergencias 911 cerca de las 18.10, lo que motivó el rápido envío de personal de la Comisaría 14ª.y de la 6ta. Zona de Inspección. En el lugar, los uniformados se entrevistaron con una mujer de 36 años, quien denunció que un vecino había disparado contra el perro de su hermana, causándole la muerte en el acto.
La comisaría 14ta. de San José del Rincón. Foto: archivo El Litoral
La víctima fue identificada como Rosa (34), domiciliada en la zona. Según el testimonio, el agresor habría ingresado luego a su vivienda y escapado hacia el sector conocido como “el Eucaliptal”, llevando una mochila.
Rastrillaje y arma secuestrada
Tras un amplio rastrillaje, los efectivos policiales lograron hallar y secuestrar una escopeta de un solo caño, calibre 12, marca Sole, con numeración, presuntamente utilizada en el ataque.
En paralelo, se convocó a la Brigada Ecológica y al veterinario policial, quien examinó al animal y confirmó que las lesiones le provocaron la muerte inmediata.
Detención de un menor
Horas más tarde, cerca de las 23.45, personal policial logró aprehender al presunto autor, un adolescente de 16 años, quien inicialmente había sido mencionado con otro apellido, lo que generó confusión en la primera etapa del procedimiento.
El joven fue trasladado y quedó alojado en la Comisaría 11ª, División Juveniles, por disposición de la Justicia de Menores.
Repudio de vecinos
El hecho fue caratulado como infracción a la Ley 14.346 de Maltrato Animal y hallazgo de arma de fuego, una normativa que reprime los actos de crueldad contra los animales.
El episodio generó fuerte indignación entre los vecinos, que reclamaron justicia y mayor presencia policial en la zona, en un contexto donde los hechos de violencia y el uso irresponsable de armas preocupan cada vez más.