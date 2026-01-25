#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Fuego en la madrugada

Incendio y destrucción total de un automóvil en Sauce Viejo

El incendio ocurrió cerca de las 5.15 y destruyó por completo un Chevrolet Vectra estacionado en la vía pública. No hubo personas heridas.

El fuego destruyó por completo un Chevrolet Vectra. Foto: GentilezaEl fuego destruyó por completo un Chevrolet Vectra. Foto: Gentileza
Seguinos en
Por: 

Un automóvil fue consumido por el fuego en las primeras horas del domingo en Sauce Viejo. El siniestro ocurrió alrededor de las 5.15 en inmediaciones de calles 17 y 8 y demandó la intervención de Bomberos Zapadores del cuartel Santo Tomé, además de personal policial.

Mirá tambiénEscopetazo: mató al perro de su vecina porque le molestaban los ladridos; un menor fue detenido

El aviso ingresó de madrugada y activó el protocolo de la Agrupación Bomberos Zapadores Santa Fe. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el vehículo se encontraba en pleno proceso combustivo, con llamas generalizadas que afectaban la totalidad del rodado.

Se trataba de un Chevrolet Vectra, motor naftero con equipo de GNC, que estaba detenido sobre la vereda este de calle 17, orientado hacia el norte.

Fuego sin control

Según se supo, al momento de la llegada de la dotación el incendio estaba completamente desarrollado. El automóvil conservaba sus cuatro ruedas, aunque no tenía colocada la batería, un dato que fue consignado por los bomberos intervinientes.

Para controlar la situación, el personal actuante realizó tareas de extinción mediante el uso de una línea devanadera, logrando sofocar el fuego tras varios minutos de trabajo.

Daños totales y riesgo de propagación

Las afectaciones fueron totales, tanto en el exterior como en el interior del vehículo, que quedó prácticamente destruido. Además, las llamas se propagaron hacia las pasturas cercanas, generando un foco secundario.

Mirá tambiénBalacera fatal en zona norte de Santa Fe: un adolescente murió y otro pelea por su vida

El calor alcanzó una pared de ladrillos tipo tapial y un portón metálico de dos hojas, aunque en estos casos solo se registraron efectos térmicos, sin daños estructurales de consideración.

En el sitio se encontraban el propietario del rodado, un hombre de 29 años identificado con iniciales L. L., y su esposa, una mujer de 31 años, ambos domiciliados en el lugar. También intervino personal del Comando Radioeléctrico, que colaboró en el procedimiento y aseguró la zona.

Finalizadas las tareas de enfriamiento y control, la dotación de Bomberos Zapadores regresó a su base alrededor de las 6.15, sin que se registraran personas lesionadas.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Sauce Viejo
Santa Fe
Santa Fe Policiales

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro