Incendio y destrucción total de un automóvil en Sauce Viejo

Mirá tambiénEscopetazo: mató al perro de su vecina porque le molestaban los ladridos; un menor fue detenido
Un automóvil fue consumido por el fuego en las primeras horas del domingo en Sauce Viejo. El siniestro ocurrió alrededor de las 5.15 en inmediaciones de calles 17 y 8 y demandó la intervención de Bomberos Zapadores del cuartel Santo Tomé, además de personal policial.
El aviso ingresó de madrugada y activó el protocolo de la Agrupación Bomberos Zapadores Santa Fe. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el vehículo se encontraba en pleno proceso combustivo, con llamas generalizadas que afectaban la totalidad del rodado.
Se trataba de un Chevrolet Vectra, motor naftero con equipo de GNC, que estaba detenido sobre la vereda este de calle 17, orientado hacia el norte.
Fuego sin control
Según se supo, al momento de la llegada de la dotación el incendio estaba completamente desarrollado. El automóvil conservaba sus cuatro ruedas, aunque no tenía colocada la batería, un dato que fue consignado por los bomberos intervinientes.
Para controlar la situación, el personal actuante realizó tareas de extinción mediante el uso de una línea devanadera, logrando sofocar el fuego tras varios minutos de trabajo.
Daños totales y riesgo de propagación
Mirá tambiénBalacera fatal en zona norte de Santa Fe: un adolescente murió y otro pelea por su vida
Las afectaciones fueron totales, tanto en el exterior como en el interior del vehículo, que quedó prácticamente destruido. Además, las llamas se propagaron hacia las pasturas cercanas, generando un foco secundario.
El calor alcanzó una pared de ladrillos tipo tapial y un portón metálico de dos hojas, aunque en estos casos solo se registraron efectos térmicos, sin daños estructurales de consideración.
En el sitio se encontraban el propietario del rodado, un hombre de 29 años identificado con iniciales L. L., y su esposa, una mujer de 31 años, ambos domiciliados en el lugar. También intervino personal del Comando Radioeléctrico, que colaboró en el procedimiento y aseguró la zona.
Finalizadas las tareas de enfriamiento y control, la dotación de Bomberos Zapadores regresó a su base alrededor de las 6.15, sin que se registraran personas lesionadas.