Rosario: mataron a un hombre de una puñalada en el pecho

Un hombre de 41 años fue herido de arma blanca en la tarde del sábado 24 de enero en un sector de barrio Itatí, al sudoeste de Rosario y falleció en horas de la noche en el hospital de emergencias Clemente Álvarez. Es el sexto crimen que se registra en el mes de enero en el departamento Rosario (todos en la ciudad cabecera).
Fuentes judiciales y policiales indicaron a este diario que poco después de las 18:30 del sábado ingresó en el sector de guardia del hospital de emergencias una persona con una herida de arma blanca en la zona del pecho. Lo habían llevado familiares en un auto particular.
Mientras el hombre era ingresado primero en la guardia y luego en la Unidad de Cuidados Intensivos para una mejor atención, quienes lo llevaron indicaron que al parecer había sido atacado en inmediaciones de Lavalle y Garibaldi, por varias personas que quisieron robarle su teléfono celular.
La víctima, identificada como Juan Alberto Osuna, fue derivada a quirófano y falleció poco después de las 21:30 mientras estaba siendo operada por una herida de arma blanca en el costado izquierdo del tórax.
El fiscal Ignacio Hueso, de la Unidad Fiscal de Violencias Altamente Lesivas (UVAL) de la Fiscalía Regional 2, pidió que el cuerpo sea remitido al Instituto Médico Legal (IML) para ser sometido a autopsia y que personal del gabinete criminalístico y de la división homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) realice una inspección de la escena del hecho, relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas del lugar y zona cercana al sitio donde se presume se produjo la agresión, levantamiento de rastros, toma de testimonios a familiares de la víctima, vecinos del lugar y personas que puedan aportar datos a la investigación.
En base a datos propios y al informe del Observatorio de Seguridad Pública que realizan en forma conjunta el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio de Justicia y Seguridad (MJS), ya son 6 los crímenes registrados en el mes de enero en el departamento Rosario (todos en la ciudad cabecera).