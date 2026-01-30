Declaraciones en medios nacionales

Bullrich recibió a la madre de Jeremías Monzón y reactivó el debate por la Ley Penal Juvenil

Patricia Bullrich se reunió con Romina Monzón, madre de Jeremías, y anunció que el proyecto de Ley Penal Juvenil será tratado en febrero en el Congreso. La senadora afirmó que la iniciativa busca terminar con la impunidad en delitos graves cometidos por menores y sostuvo que “va a ser ley en el corto plazo”.