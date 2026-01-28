Vranicich recibió a la familia de Jeremías Monzón y analizaron los avances de la causa

La Fiscal General de la provincia de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, recibió este jueves a la madre, abuelos y tías de Jeremías Monzón. El encuentro se desarrolló por la mañana en la sede de la Fiscalía General de la ciudad de Santa Fe.
La Fiscal General de Santa Fe mantuvo una reunión con la madre y familiares del joven asesinado junto al fiscal del caso y autoridades del MPA, en el marco del abordaje integral de víctimas.
La Fiscal General de la provincia de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, recibió este jueves a la madre, abuelos y tías de Jeremías Monzón. El encuentro se desarrolló por la mañana en la sede de la Fiscalía General de la ciudad de Santa Fe.
De la reunión participaron además los abogados particulares de la familia y representantes del Centro de Asistencia Judicial (CAJ). También estuvo presente el fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía Regional Nº 1, Francisco Cecchini, a cargo de la investigación.
Acompañaron el encuentro el secretario general del MPA, Leandro Maiarota; la fiscal coordinadora para la persecución penal por objetivos priorizados, Carla Cerliani; y el fiscal con incumbencia provincial en responsabilidad penal adolescente, Luis Schiappa Pietra.
Durante la reunión se analizaron los avances del caso y el estado de las distintas líneas de investigación en curso. Según se informó, el encuentro se inscribió dentro de los lineamientos estratégicos prioritarios de la Fiscalía General vinculados al abordaje integral de las víctimas.
Desde el Ministerio Público de la Acusación destacaron la importancia de mantener instancias de contacto directo con las familias, especialmente en causas de alta complejidad y conmoción social como el homicidio de Jeremías Monzón.
El objetivo del encuentro fue brindar información actualizada sobre el proceso judicial, responder inquietudes de los familiares y garantizar el acompañamiento institucional previsto en los protocolos del MPA para víctimas de delitos violentos.
Jeremías Monzón fue visto con vida por última vez el jueves 18 de diciembre, cuando salió de su casa en bicicleta rumbo a la ciudad de Santa Fe. Al no regresar y perderse todo contacto, su familia denunció la desaparición.
Ante esa situación se activó el Alerta Sofía, el protocolo nacional para la búsqueda inmediata de niños y adolescentes desaparecidos en contextos de alto riesgo. Cuatro días después, el 22 de diciembre, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un cuerpo sin vida.
El hallazgo se produjo en un galpón abandonado del barrio Chalet, frente al estadio del Club Atlético Colón. La identificación confirmó que se trataba de Jeremías, cuyo cuerpo presentaba más de 20 heridas de arma blanca y un avanzado estado de descomposición.
Tras la confirmación del homicidio, se realizaron allanamientos que derivaron en la detención de una adolescente de 16 años, imputada como coautora del crimen. Además, fueron imputados dos chicos de 14 años, quienes fueron declarados inimputables por su edad.