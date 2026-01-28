Reforma del Régimen Penal Juvenil: el juez federal Aldo Alurralde respaldó el debate

El juez federal Aldo Alurralde se manifestó a favor de abrir una discusión profunda y necesaria sobre la reforma del Régimen Penal Juvenil, al considerar que la legislación vigente “ha quedado obsoleta” frente a la realidad actual, y coincidió con recientes declaraciones del gobernador Maximiliano Pullaro en relación con la gravedad de ciertos delitos.
Al ser consultado sobre la frase del mandatario provincial -“un delito de mayor tiene que ser juzgado con una pena de mayor”-, Alurralde sostuvo que el actual régimen, establecido por la Ley 22.278, no acompañó la evolución del derecho ni los cambios sociales de las últimas décadas.
“El régimen penal juvenil es antiguo y no siguió la corriente posterior del derecho, como el principio de autonomía progresiva, que hoy está incorporado en el Código Civil y Comercial”, explicó. En ese sentido, recordó que el Estado ya reconoce a las personas de 16 años distintos derechos, como el voto joven o decisiones vinculadas a la identidad de género, lo que evidencia una contradicción con el sistema penal vigente.
El magistrado afirmó que resulta imprescindible plantear reformas, aunque aclaró que la edad de imputabilidad debe ser definida por el Congreso. “No sé si será a los 13, 14 o 15 años, eso lo va a decidir el legislador, pero la discusión es necesaria”, remarcó.
Alurralde señaló además que Argentina y Cuba son hoy los únicos países de América con una edad de imputabilidad fijada en 16 años, mientras que en gran parte de la región y en Europa se establece en 14 años, e incluso en algunos estados de Estados Unidos es inferior para determinados delitos.
Protección de las víctimas
El juez fue claro al diferenciar los delitos menores de los delitos graves, y en este punto coincidió con el gobernador Pullaro. “No se trata de responsabilizar penalmente a un menor por delitos menores, donde existen penas alternativas como programas educativos o tareas comunitarias, sino de los casos graves: homicidios, violencia extrema, lesiones permanentes o situaciones con antecedentes reiterados”, sostuvo.
En ese marco, planteó la necesidad de proteger a la sociedad y a las víctimas, cuestionando el mensaje que se transmite cuando hechos de extrema gravedad quedan sin una respuesta adecuada del sistema penal. “¿Qué le explicamos a las víctimas que perdieron a un ser querido y vieron truncado su proyecto de vida?”, se preguntó.
No obstante, aclaró que el encierro por sí solo no resuelve el problema. “Debe existir un régimen penal juvenil que combine responsabilidad penal con políticas de Estado, como asistencia social, inserción y tratamiento terapéutico. El encierro sin abordaje integral no soluciona la raíz del problema”, afirmó.
Durante la entrevista, Alurralde también se refirió a la reunión que mantuvo en enero con el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Franco Carbone, en el marco del trabajo conjunto entre la justicia federal y provincial.
El encuentro tuvo como eje la articulación entre microtráfico y macrotráfico de drogas, y la conformación de equipos conjuntos de investigación entre fiscalías federales y provinciales. “El delito no se toma vacaciones, por eso seguimos trabajando aun en feria”, indicó.
Asimismo, valoró positivamente la designación del fiscal Sebastián Galeano para estar a cargo del microtráfico en el norte provincial, señalando que la centralización de decisiones en otras ciudades representaba una debilidad del sistema. “No todas las realidades del narcotráfico son iguales; el norte, el centro y el sur de la provincia tienen problemáticas distintas”, sostuvo.
Finalmente, remarcó la necesidad de señalar falencias sin especulaciones: “También se miente cuando uno no dice lo que piensa. Nos une un enemigo común, que es el narcotráfico, y tenemos que trabajar de manera articulada, tanto desde el sistema federal como provincial”.