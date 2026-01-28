La familia de Jeremías Monzón será recibida por Patricia Bullrich en el Congreso de la Nación

La causa que conmocionó a Santa Fe vuelve a instalarse en la agenda política nacional. La familia de Jeremías Monzón y los abogados que integran su defensa fueron convocados a una reunión con la senadora Patricia Bullrich, en el Congreso de la Nación, donde el eje central será la baja de la edad de imputabilidad penal de los menores.
El encuentro se concretará el viernes 30 por la mañana, según confirmó el Dr. Bruno Rugna, uno de los letrados de la familia, en diálogo con El Litoral.
“Esto es tal cual”, ratificó Rugna. La reunión se dará en horas de la mañana y contará con la presencia de los familiares de Jeremías y del equipo jurídico que acompañó el caso desde sus inicios.
La invitación surgió tras contactos directos con Romina, madre del joven, y Virginia, una de sus tías, a través de dirigentes políticos de Santa Fe. “Hubo gestiones por intermedio de una diputada provincial y de la concejala Miravete, de Santo Tomé”, explicó el abogado.
Propuesta técnica
La delegación partirá el viernes temprano desde el aeropuerto de Sauce Viejo. “Salimos en avión a las 8.40”, detalló Rugna.
El objetivo no será presentar un proyecto cerrado, sino poner en discusión una propuesta técnica. “No vamos con un proyecto de ley terminado, pero sí con una base para debatir, viendo los puntos en común que tenemos con la senadora”, señaló.
Patricia Bullrich,actual senadora y ex ministra de Seguridad de la Nación. Foto:archivo El Litoral
El planteo central gira en torno a la necesidad de actualizar el régimen penal juvenil. Mientras Bullrich ha manifestado públicamente su postura de llevar la imputabilidad a los 13 años, desde la defensa de la familia Monzón se propone discutirla desde los 14, buscando consensos técnicos y jurídicos.
“La Argentina tiene un atraso normativo muy importante en materia penal juvenil”, sostuvo Rugna, al comparar la legislación local con otros países de la región.
“El derecho siempre corre de atrás”
Durante la entrevista, el abogado reflexionó sobre los cambios sociales y el desfase del sistema legal. “El derecho va corriendo de atrás de la realidad. Hoy los chicos están hiperconectados, con acceso a información que antes no existía”, explicó.
Una de las marchas pidiendo justicia por Jeremías. Foto: archivo El Litoral
Y agregó una frase que resume su postura: “Yo a los 14 años jugaba a las bolitas. Hoy la realidad es completamente distinta”.
Rugna fue claro al remarcar que la discusión no tendrá impacto en la causa judicial de Jeremías, ya que el derecho penal no es retroactivo. Los menores involucrados en este hecho que ya fueron sobreseídos seguiran libres. “Esto es de ahora en adelante”, aclaró.
Sin embargo, destacó el motor que impulsa a la familia: “Lo que mueve a la mamá de Jeremías es que esto sea un punto y aparte, que no haya más Jeremías”.
El reclamo que interpela a la política
Con dureza, el abogado sostuvo que quienes se oponen al debate “tienen las manos manchadas con la sangre de Jeremías”, una frase que —según dijo— Romina repite con frecuencia y con la que coincide plenamente.
“Creemos que hoy la sociedad entera está de acuerdo. Si hay oposición, será de sectores de la política que están muy atrasados”, lanzó.
En el cierre, Rugna destacó el acompañamiento judicial. “La Fiscalía está haciendo un trabajo de excelencia. Nos dan una atención que no se ve en otros casos”, afirmó, y pidió que ese reconocimiento sea reflejado públicamente.