Pullaro sobre edad de imputabilidad: "Me pegaron por izquierda y por derecha cuando hablé del tema"
El mandatario recordó que "desde hace años" promueve la discusión, y anticipó que se reunirá con legisladores nacionales de Provincias Unidas para ratificar su postura. "Hablé de esto cuando nadie en la República Argentina lo hacía", aseveró.
Pullaro habló tras recorrer obras en el edificio de “El Comercial” y ratificó su postura sobre imputabilidad.
El gobernador de Santa Fe ratificó su posición a favor de promover la discusión sobre la baja en la edad de imputabilidad en el país, aunque advirtió que su planteo no se centra exclusivamente en los años del menor, sino en la gravedad del delito que eventualmente comete. Consultado por El Litoral, confirmó que se reunirá con los legisladores del bloque de Provincias Unidas y, si es convocado, concurrirá como orador al Congreso de la Nación cuando se dé el debate.
Tras recorrer las obras de refacción del edificio de "El Comercial" en esta capital y en diálogo con la prensa, Maximiliano Pullaro planteó que su posicionamiento a favor de discutir la edad de imputabilidad lo sostiene desde hace años; y recordó las críticas que recibió en dicha circunstancia.
El gobernador anticipó reuniones no descartó exponer en el Congreso. Foto: Guillermo Di Salvatore
"Esto para mí no es un tema coyuntural ni de agenda política por el caso Jeremías. Yo lo vengo planteando desde que era ministro de Seguridad desde la dificultad que tiene el Estado de poder encarcelar, detener y aislar de la sociedad a personas que cometen delitos violentos extremos. Este planteo lo hice y fui muy pero muy criticado por todo el sistema garantista judicial y político que había en la República Argentina.
A mí me destrozaron. Hace 6 ó 7 años atrás, cuando empecé a plantear este tema, me destrozaron - manifestó-. Me pegaban por izquierda y por derecha".
"Este debate lo vengo dando desde cuando todo el sistema político me destrozaba – insistió-. Y muchos medios de comunicación también hablaban muy mal de mí. Hace dos años, cuando Patricia Bullrich me pidió que fuera a defender la Ley Antimafia, volví a plantear el tema y otra vez fui muy criticado por haberlo hecho de esa manera", expresó.
Al Congreso
Sobre la base de lo expuesto, Pullaro adelantó que se reunirá con los legisladores nacionales de su sector para ratificar su postura.
"Repito - diferenció-, hablé de esto cuando nadie en la República Argentina lo hacía. Y lo voy a volver a hacer si soy citado. Por supuesto que voy a hablar con los legisladores de Provincias Unidas y les voy a dar mi posición, que no significa que sea la posición de todos. La construcción de seguridad amerita adecuar las normas a los momentos que estamos viviendo".
"El Código Penal – sostuvo- se pensó para un momento determinado y para delitos determinados hace mucho tiempo atrás. Hoy, la criminalidad cambió; la criminalidad organizada tiene una estructura diferente y por supuesto que si soy convocado (para hablar en el Congreso), voy a estar presente", añadió.
Y concluyó en que "voy a ir a defender esto, si es que me lo piden los legisladores, pero mínimamente voy a ir a hablar con el bloque de diputados nacionales (de Provincias Unidas) y les voy a dar mi posición".
Sicarios
El mandatario aludió a las organizaciones criminales que "se ufanan o se jactan de tener menores para cometer delitos violentos". Y frente ello, advirtió que "el Estado no puede ser el estado bobo".
"Nosotros en la provincia tenemos muchas herramientas; tenemos 26.000 chicos en el programa Nuevo Oportunidad; tenemos los programas Abre y Abre Familia… Vamos a buscar a cada uno de los chicos para que puedan participar de talleres, para que puedan volver a la escuela, para hacerles un acompañamiento", sostuvo.
“El debate no es por edad sino por la gravedad del delito”, sostuvo Pullaro ante la prensa.
Y añadió que "por eso también ha bajado la violencia como ha bajado, pero hay chicos que cometen delitos violentos que son coptados por las organizaciones criminales y son utilizados como recursos porque no se los puede meter a la cárcel", describió.
Sobre su posicionamiento, dijo que "un delito de mayor (de adulto) tiene que tener una condena de mayor, y la baja de la edad de imputabilidad no tiene que ser por edad, sino por delito".
"El homicidio está sancionado cultural y moralmente en la sociedad desde que somos niños. Entonces, claramente todos saben que ésa es una acción negativa. Por eso yo ni siquiera hablo del límite de edad, sino del tipo de delitos y de la intención con que se cometen. Y la norma nos tiene que dar herramientas a quienes queremos seguir bajando la violencia para poder encarcelar y aislar de la sociedad a los violentos", concluyó.