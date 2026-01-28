Debate en ciernes

Pullaro sobre edad de imputabilidad: "Me pegaron por izquierda y por derecha cuando hablé del tema"

El mandatario recordó que "desde hace años" promueve la discusión, y anticipó que se reunirá con legisladores nacionales de Provincias Unidas para ratificar su postura. "Hablé de esto cuando nadie en la República Argentina lo hacía", aseveró.